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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Глава СДПГ твердо выступает против предполагаемого ультиматума миграции

Встреча коалиции по вопросам трафика, правительств штатов и партий союза, имеющих целью представить единую позицию по вопросу миграции. Однако требования치, установленные ХДС и ХСС, вызывают недовольство.

 and  Katherine Bradley
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Приостановления на контрольных пунктах - Глава СДПГ твердо выступает против предполагаемого ультиматума миграции

Внутри СДПГ предложение Союза о "отказах" на границах как условии для диалога с коалицией "светофор" подвергается критике. "Уже запущен пакет безопасности в рамках коалиции "светофор", и теперь есть требования от Союза. Мы изучаем, совпадают ли они", - прокомментировал лидер партии Ларс Клингель на RTL "Утренний старт". "Однако мы не должны внешне политизировать эти переговоры с какими-либо требованиями или ультиматумами".

Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил после встречи по миграции и внутренней безопасности, что страны, возглавляемые ХДС и ХСС, будут участвовать в дальнейших переговорах только в том случае, если людей будут отказывать на немецких границах. "Если федеральное правительство не сделает этого, мы не доступны для продолжения этих дискуссий". Мерц не участвовал в частных консультациях. В переговорах участвовали представители коалиции "светофор", стран и Союза.

Политик "Зеленых" Ирен Михаллик прокомментировала газетам Funke Media Group: "Отказ в приеме беженцев на границе нелегален в соответствии с европейским правом, так как применяется Регламент Дублина, и компетентное членство-страна должно быть установлено в ходе процедуры предоставления убежища. Это часто сложно и нецелесообразно реализовать на границе".

Парламентский секретарь ХДС/ХСС Торстен Фрай argued, что депортация людей непосредственно на границе совместима с законом. Он ссылался на статью 72 Договора о функционировании Европейского союза, гарантирующую компетенцию государств-членов ЕС в области поддержания общественного порядка и внутренней безопасности.

Михаллик считает, что ссылка на эту статью "далеко идущая". "Национальное чрезвычайное положение имеет очень ограниченный охват согласно судебной практике Европейского суда и никогда не было юридически подтверждено". Юридически обоснованным, по ее мнению, было бы только изменение европейских законов, таких как Регламент Дублина.

Согласно правилам Дублина, страна, в которой мигрант прибывает в Европу, обычно несет ответственность за процедуру предоставления убежища. "Даже если европейские регламенты неудовлетворительны, они всегда лучше для Германии, чем односторонние национальные усилия", - сказала Михаллик.

Муниципалитеты, таким образом, выступают за участие в межпартийных переговорах. "Потому что муниципалитеты - центры интеграции", - заявил Андре Бергхейгер, главный парламентский секретарь ассоциации городов и общин, в немецком радио. Здесь многие люди размещены, забоятся и интегрируются.

Поток должен уменьшиться, муниципалитеты достигли предела своей вместимости, подчеркнул Бергхейгер. Жилье полно, персонал ограничен, и интеграция волонтеров истощена. Необходимы улучшения, в том числе в депортациях.

Маркус Лёве, президент немецкой городской ассоциации, согласился с тем, что федеральное правительство и страны должны специально улучшить защиту от террора и насилия в Германии. "Беженцев следует депортировать, если они совершили преступление с оружием. Процедуры Дублина также должны стать быстрее и проще".

Немецкая ассоциация округов потребовала смены миграционной политики в позиции. Въезд и интеграционная способность муниципалитетов исчерпана, утверждается в документе. Поэтому "срочно необходимы строгие ограничения на нелегальную миграцию". Ассоциация приветствовала пакет безопасности, представленный федеральным правительством в конце августа - хотя он не содержал всеобъемлющего концепта для фундаментальной смены миграционной политики. В этом концепте ассоциация округов предложила, среди прочего, отменить статус дополнительной защиты для беженцев, увеличить количество депортаций - также в Сирию и Афганистан - и сохранить пограничный контроль.

Левый политик Сахра Вагенкнехт завершила свои комментарии уничтожающими замечаниями: "Похоже, это не была миграционная конференция, а конференция отказывающихся работать". Она призвала принять предложения ассоциации округов. "После этой конференции ясно: Числа не существенно уменьшатся, и ситуация продолжит ухудшаться до федеральных выборов", - сказала Вагенкнехт.

Политик ФДП Йоахим Штамп потребовал лишения социальных выплат всех подлежащих депортации. "Те, кто подлежит немедленной депортации, должны получать только билет на обратный рейс и скромную начальную помощь в несколько сотен евро по прибытии в страну назначения", - сказал бывший министр интеграции Северного Рейна-Вестфалии агентству немецкой прессы. Штамп, который работает в качестве специального представителя федерального правительства по миграционным соглашениям, заявил, что выражает свое личное мнение, независимо от своей должности.

ЕС, как коллективное образование, может иметь разные взгляды на контроль границ и прием беженцев, которые могут потенциально противоречить текущим предложениям внутри немецких политических партий.

Регламент Дублина ЕС предусматривает, что ответственной страной для процедуры беженца является обычно та, в которой они впервые прибывают в Европу, и изменение этого регламента может быть юридически обоснованным решением для решения проблем с вместимостью в немецких муниципалитетах.

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