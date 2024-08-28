Глава СДПГ Эскен отвергает предложение Мерца о убежище.

Лидер СДПГ Сакка Эскен отказывается сотрудничать с Союзом по ужесточению законов об убежище без других партнеров по коалиции. Она считает, что в сложных ситуациях главе правительства важно обсуждать возможное сотрудничество с лидером оппозиции, но не в ущерб Зеленым и ФДП, их партнерам по коалиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидер ХДС Фридрих Мерц в течение длительного времени беседовали во вторник, в основном сосредоточившись на последствиях нападения в Солingen. Мерц предложил совместную работу с СДПГ в области миграционной политики, стремясь внести изменения в закон в ходе предстоящей парламентской сессии, начиная с 9 сентября. Он хочет работать с теми частями коалиции, которые открыты к этому подходу, чтобы принять изменения с большинством сторонников Союза и СДПГ.

Однако Эскен подчеркнула необходимость понять, почему депортация подозреваемого провалилась, и как предотвратить радикализацию в Германии.

"Я тоже не понимаю, как Зеленый"

Зеленые обвинили Мерца в использовании нападения в Солingen в политических целях. "У нас скоро выборы в ландрате. Я понимаю это до определенной степени. Но я надеюсь, что мы сейчас не занимаемся партийной политикой", - сказал министр сельского хозяйства Цеми Оzdemir в ntv. Мерц игнорирует тот факт, что изменения в закон об убежище были приняты совместно с Зелеными. Более того, Мерц отвлекает внимание от того, что проблема заключалась не в лазейке в законе, а в неэффективности работы властей. "Это сводит с ума, что мы все время говорим об изменениях в законе, но даже не применяем существующие", - сказал Оzdemир.

Министр Зеленых также критиковал неэффективность немецких служб безопасности. "Немецкие службы безопасности зажаты между традиционными методами и современной технологией, в то время как другие используют высокие технологии", - сказал Оzdemир. "Есть лазейки в законе. Например, иностранные службы должны предоставить нам информацию, которую наши службы не могут получить законным путем. Это не понимает ни один нормальный человек. Я тоже не понимаю, как Зеленый".

"У нас проблема"

Подобным образом федеральный министр экономики Роберт Хабек также выразил свою точку зрения. Вице-канцлер Зеленых признал, что многое предстоит сделать в области политики безопасности. В видеообращении Хабек назвал оборудование и полномочия служб безопасности, борьбу с радикализацией и миграцию примерами. "У нас проблема", - сказал Хабек. С увеличением числа беженцев с 2015 года также выросло число насильственных преступников. "Те, кто злоупотребляет нашей гостеприимностью или высокой ценностью убежища, больше не имеют права ссылаться на него".

Хабек указал на разницу между теми, кто должен быть депортирован по закону, и теми, кто effettivamente lo è, "проблему исполнения". Он снова призвал к ужесточению законов о оружии и более решительным действиям против интернет-платформ, которые не последовательно борются с пропагандой.

ФДП также, похоже, поддерживает предложенные Мерзом изменения в политике убежища и миграции. "ФДП готова к межпартийному сотрудничеству для последовательной реализации нового реализма в миграции со стороны федерального и земельных правительств", - сказал лидер ФДП и федеральный министр финансов Кристиан Линднер Bild. "Предложения Мерца по миграции в основном совпадают с теми, что есть у ФДП". Линднер также подчеркнул, что ФДП уже призывала к большей миграционной политике "когда ХДС все еще была на курсе Меркель".

Министр Зеленых также выразил похожие опасения по поводу того, что Мерц использует нападение в Солingen в политических целях, сказав: "Я тоже не понимаю, как Зеленый". Кроме того, комиссия должна расследовать причины провала депортации и решить проблему исполнения существующих законов об убежище, как подчеркнул министр Оzdemir.

Читайте также: