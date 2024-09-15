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ПолитикаНовостиГлава разведывательной службы

Глава разведки назвал Северную Корею самой серьезной угрозой для Украины.

 and  Carmen Simpson
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КНДР демонстрирует свое вооружение Западному миру, служа потенциальным сдерживающим фактором,...
КНДР демонстрирует свое вооружение Западному миру, служа потенциальным сдерживающим фактором, который может быть актуальным в контексте агрессивного военного конфликта России.

Глава разведки назвал Северную Корею самой серьезной угрозой для Украины.

Согласно разведчику Украины Буданову, наибольшую угрозу для их страны представляет Северная Корея, близкий союзник России, с "беспокоящими" количествами боеприпасов и артиллерии, переправляемыми через границу. На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Буданов заявил: "Из всех союзников России Северная Корея является нашим главным беспокойством". Он объяснил, что военная поддержка Северной Кореи России усиливает интенсивность боев, называя это "особенно значимым".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил желание укрепить связи с Россией во время встреч с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу на прошлой неделе. Украина внимательно следит за поставками оружия Северной Кореи в Россию и наблюдает за их влиянием на поле боя. "Есть очевидная связь", - сказал Буданов, "Они отправляют огромное количество артиллерии, что вызывает обеспокоенность".

Кроме внешней поддержки, Россия также вкладывает средства в собственное оружие. В том числе это увеличение производства ракет "Искандер". "Мы сейчас наблюдаем тревожное увеличение использования "Искандер-М", - прокомментировал Буданов. Он также отметил, что управляемые бомбы создают проблемы на передовой, их производство было значительно увеличено.

В ответ на непрерывные ракетные удары России Украина начала производство собственного оружия и призывает Запад оказать большую помощь. Однако западные союзники часто действуют осторожно, чтобы не вступать в прямое противостояние с Россией.

Ходят слухи, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей. Однако решение было отложено на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме на прошлой неделе.

Глава Службы разведки Буданов назвал Северную Корею главным беспокойством Украины из-за ее тесного союза с Россией и значительного количества боеприпасов и артиллерии, переправляемых через границу. Чтобы ответить на эту угрозу, Украина внимательно следит за поставками оружия Северной Кореи в Россию и оценивает их влияние на поле боя.

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