Глава польского правительства выражает сожаление перед лицами, которые инициировали проект "Северный поток".

Лицо, подозреваемое в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток", каким-то образом избежало задержания в Польше, несмотря на ордер, выданный немецкими властями. Это вызвало обеспокоенность по поводу степени сотрудничества между польскими и немецкими властями в этом деле. Бывший премьер-министр Польши Туск не сдержал своих мыслей по этому поводу в Twitter.

После выдачи ордера на арест гражданина Украины в связи с саботажем газопроводов в Балтийском море Туск прокомментировал "Северный поток". Он написал в твите: "Всем умникам, стоявшим за "Северным потоком 1 и 2", теперь осталось только извиниться и молчать". Несколько взрывов нанесли значительный ущерб и вызвали перебои в работе двух газопроводов, "Северный поток 1" и "Северный поток 2", в конце сентября 2022 года.

Теории о виновных и организаторах саботажа остаются неразрешенными. Проект "Северный поток" был политически спорным - не только с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Польша всегда выступала против строительства газопровода "Северный поток 2".

Глава службы национальной безопасности в Варшаве Яцек Сьевиера отреагировал на твит Туска, написав: "Ой, плохие новости для тех, кому адресовано. В Польше есть твердое согласие по этому вопросу". Он сопроводил свое сообщение смайликом с подмигиванием.

В среду стало известно, что прокуратура Польши получила европейский ордер на арест от федеральной прокуратуры Германии на человека, который недавно покинул Польшу и вернулся на родину. Новость об ордере на арест и отъезде подозреваемого вызвала вопросы о степени участия Польши в расследовании инцидента с саботажем.

Война на Украине, с ее продолжающимися tensions, добавила масла в уже спорный огонь проекта "Северный поток". Твит Туска, критикующий лиц, причастных к саботажу газопроводов "Северный поток", встретил поддержку со стороны польских властей, как показывает ответ Яцека Сьевиеры.

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