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ПолитикаНовостиСахарский вагончик

Глава партии Вислер: Странно не заметил потенциальной опасности BSW для левого сектора

глубоко катастрофический, точно как и предсказывалось

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
К 2021 году Янине Висслер опустилась на пост председателя партии «Левые» на федеральном уровне.
К 2021 году Янине Висслер опустилась на пост председателя партии «Левые» на федеральном уровне.

Глава партии Вислер: Странно не заметил потенциальной опасности BSW для левого сектора

Сахра Wagenknecht, бывший лидер фракции Левых, осенью 2023 года создает BSW, уводя своих сторонников. Текущий лидер Левых Виссер теперь заявляет: "Это было предсказуемо".

Янине Виссер, нынешний лидер Левых, оглядываясь назад, сожалеет о разделении Альянса Сахры Wagenknecht (BSW) и считает, что это произошло слишком поздно. В подробной статье, опубликованной в онлайн-журнале партии, она заявила: "Сегодня я считаю, что разделение следовало бы продвигать гораздо раньше". Она добавила: "Я бы хотела сказать, что была не в курсе, но это не так".

Предупреждения о таком исходе звучали "многие годы назад", - отметила Виссер. "Я полностью соглашалась с содержательной критикой в адрес Wagenknecht и компании, но не осознавала угрозы для партии в то время", - призналась она.

Даже после своего избрания председателем партии в 2021 году она верила, что "Левые могут сохранить единство и интегрировать многие аспекты в эту многогранную партию". Позже она поняла, что "общего почвы больше нет".

В конце концов, Виссер сокрушается, что "наша партия годами ослаблялась изнутри и под ударами СМИ". Последствия разделения, по ее словам, "оказались столь же катастрофическими, как и предсказывалось".

Сахра Wagenknecht, бывший лидер фракции Левых, осенью 2023 года создает BSW и уходит из Левых вместе со своими последователями. Это приводит к роспуску фракции Левых в Бундестаге, так как оставшиеся члены парламента больше не соответствуют порогу для фракционного статуса. В результате, в Бундестаге теперь представлены две группы: Левые и BSW.

BSW превосходит Левых на национальном уровне на выборах в Европарламент в июне. Аналогично, на сентябрьских выборах в ландтаги Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга BSW показывает лучшие результаты, а иногда и значительно лучше. Согласно опросам на национальном уровне, BSW обычно набирает восемь-десять процентов, в то время как Левые остаются ниже пяти процентов.

Сахра Wagenknecht, ранее являвшаяся членом фракции Левых, возглавляет создание BSW осенью 2023 года, уводя своих преданных сторонников. Янине Виссер, признавая этот шаг, признает, что она должна была продвигать разделение раньше, учитывая нынешнюю ситуацию.

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