Глава иранской ядерной программы выразил желание встретиться лицом к лицу с главой МАГАТЭ Гросси в Тегеране.

Иран ожидает визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси впервые за долгое время, как заявил глава ядерной организации Ирана. "Представители обеих сторон обсудили это вопрос, и после согласования планов Гросси приглашен посетить Иран", - сказал Мохаммад Эслами, возглавляющий иранскую ядерную организацию. Этот визит также станет первой встречей Гросси с новым, умеренным президентом Ирана Масудом Раджави. Дата визита Гросси в Иран пока не подтверждена. МАГАТЭ пока не комментировало возможные детали визита.

В 2015 году Иран согласился существенно сократить свои ядерные activities в обмен на снятие международных санкций. Однако бывший президент США Дональд Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году, что привело к расширению ядерных объектов Ирана и снижению сотрудничества с МАГАТЭ. Это привело к серьезному экономическому кризису в стране из-за новых санкций.

Гросси недавно выразил обеспокоенность по поводу увеличения уровня обогащенного урана в Иране. Кроме того, он разочарован тем, что Тегеран не сообщает МАГАТЭ о некоторых прошлых неясных ядерных действиях. С тех пор, как Раджави был избран в начале июля, не было никаких переговоров. Кроме того, Иран не позволяет опытным инспекторам МАГАТЭ въезжать на свою территорию.

Во время своей предвыборной кампании Раджави подчеркнул свою готовность возобновить ядерные переговоры с Западом с целью снятия международных санкций с Ирана. По мнению экспертов, визит Гросси в Тегеран может сигнализировать о начале этих переговоров. Раджави также планирует принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Эслами цитируется в ежедневной газете "Хамшахри" со словами: "Проверки МАГАТЭ продолжаются, и количество инспекторов МАГАТЭ также было увеличено". Однако Иран сохраняет право выбирать, кого из инспекторов пускать, и не поддастся на давление.

Переговоры о возобновлении ядерных дискуссий между Ираном и Западом, упомянутые президентом Масудом Раджави, могут начаться с визита Рафаэля Гросси в Иран. После их обсуждений представители обеих сторон пригласили Гросси посетить Иран, намекая на возможные переговоры во время его визита.

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