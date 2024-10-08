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Глава государства Грузии подвергается еще одному процессу импичмента

Прямо перед сессией голосования законодательного органа

 and  Carmen Simpson
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Глава государства Грузии подвергается еще одному процессу импичмента

В Грузии проходит процедура импичмента против прозападного президента Сало́ме Зурабишвили, инициированная депутатами правящей партии за три недели до парламентских выборов 26 октября. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что это предложение было выдвинуто в Тбилиси, так как Зурабишвили совершала зарубежные поездки без одобрения правительства. Аналогичные обвинения выдвигались во время неудачной попытки импичмента в прошлом году. Однако партия «Грузинская мечта» и ее союзники не имеют достаточного количества голосов в парламенте, чтобы сместить Зурабишвили со своего поста. Папуашвили надеется, что голосование может пройти в новом парламенте, который будет сформирован после выборов.

Зурабишвили заняла пост президента в 2018 году при поддержке «Грузинской мечты», но с тех пор стала противником партии и ее влиятельного основателя, миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. В качестве президента Грузии Зурабишвили в основном имеет представительские полномочия. В последнее время она пытается объединить разрозненную оппозицию, чтобы сместить правящую партию «Грузинская мечта» на выборах.

Грузия имеет статус кандидата на вступление в ЕС. Чиновники ЕС приостановили все высокоуровневые контакты с правительством Тбилиси на прошлой неделе, ссылаясь на их «антизападные и антиевропейские нарративы». С момента обретения независимости от России в 1991 году Грузия в основном была про-западной.

Тем не менее, «Грузинская мечта» подвергалась критике за препятствование долгосрочным целям вступления в ЕС и НАТО и за стремление к реальному переориентированию на Россию. Партия опровергает это обвинение, заявляя, что она выступает за присоединение к ЕС и НАТО, но стремится предотвратить конфликт с Россией. В опросах партия все еще занимает первое место, но в последнее время наблюдается некоторый спад.

Несмотря на короткий срок пребывания в должности, Зурабишвили удалось закрепиться как противник «Грузинской мечты» и ее влиятельного основателя. Текущий процесс импичмента против Зурабишвили, инициированный депутатами от правящей партии, воспринимается как краткосрочная попытка ослабить ее позиции перед выборами.

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