Глава государства Болгарии предлагает провести седьмое голосование в течение трех с половиной лет.

В Болгарии готовятся к седьмым за последние два с половиной года выборам этой осенью. "Я подпишу указ завтра, назначив досрочные выборы на 27 октября", - заявил президент Румен Радев после утверждения временного кабинета, предложенного выходящим действующим премьер-министром Димитром Главечем. Временное правительство ответственно за организацию выборов.

Болгария переживает политическую нестабильность с 2021 года, когда массовые антикоррупционные протесты привели к отставке консервативного трехкратного премьер-министра Бойко Борисова. Последние выборы в июне имели самую низкую явку со времен конца коммунизма, с участием всего 34%. Эксперты прогнозируют еще более низкую явку в октябре и рост поддержки пророссийских партий.

С 2021 года шесть выборов привели только к двум кратковременным правительствам. В течение большей части этого периода член ЕС управлялся временными кабинетами.

Консервативная партия GERB Борисова победила на выборах в июне, но ей не хватило большинства в парламенте для образования правительства. Другие партии также не смогли обеспечить большинство для формирования правительства.

Политическая нестабильность угрожает амбициям Болгарии по вступлению в зону евро к 2025 году и выделение миллиардов евро из ЕС.

Объявление досрочных выборов президентом Радевым 27 октября направлено на стабилизацию политической ситуации после нескольких выборов с 2021 года. С учетом прогнозов экспертов о низкой явке и росте поддержки пророссийских партий, результаты этих выборов могут существенно повлиять на политический ландшафт Болгарии.

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