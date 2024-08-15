Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию.

Перед тремя выборами в ландрате на востоке Германии со-руководительница Союза Сахра Wagenknecht Амира Мохамед Али обозначила развертывание широкомасштабного американского оружия в Германии как красноречивую линию для любого потенциального участия в правительстве. "Мы не будем в каком-либо ландтаге, который просто принимает или даже поддерживает развертывание этих вооружений", - сказала она "Рейнской почте". "Как БСВ, мы так решительно против этого, что делаем это красной линией для участия в правительстве".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer от ХДС недавно высказался в пользу развертывания подобных вооружений, но призвал к широкой дискуссии по этому вопросу. Когда его спросили, исключает ли это альянс с ХДС, Мохамед Али ответила: "Если он настаивает на том, что ландтаг разделяет эту позицию, тогда да". Хотя окончательное решение о войне и мире принимается на федеральном уровне, ландтаг может инициировать и оказывать давление через Бундесрат.

На саммите НАТО в июле Белый дом и федеральное правительство объявили, что США хотят снова station weapons systems в Германии с 2026 года, которые могут досягать до России. Упомянутыми были Tomahawk cruise missiles, SM-6 ракеты и новые гиперзвуковые вооружения. Это обосновывается сдерживанием России, которая в настоящее время активно вооружается. Однако БСВ argue that the deployment increases the risk of war.

На выборах в ландрате в Тюрингии 1 сентября БСВ, согласно опросам, может стать третьей силой после AfD и ХДС. В Саксонии опросы также показывают, что партия Wagenknecht находится на третьем месте после ХДС и AfD. Однако Мохамед Али заявила, что не будет коалиции между БСВ и AfD. "Мы категорически исключаем сотрудничество с AfD - не только с господином Хёкке, но и вообще", - сказала она, имея в виду главного кандидата AfD в Тюрингии Йёрка Хёкке.

Однако Мохамед Али считает возможным, что БСВ может голосовать вместе с AfD. "Если AfD скажет, что небо синее, мы не скажем, что оно зеленое. Это сделало бы нас невероятными", - сказала председатель БСВ. "Сотрудничество означало бы согласие, подачу совместных заявок или даже формирование коалиций. Это исключено для нас с партией, имеющей экстремистские правые элементы".

Союз Сахра Wagenknecht занял четкую позицию по участию в правительстве после выборов в ландрате Тюрингии, указав, что они не будут формировать коалицию с какой-либо партией, поддерживающей развертывание американского оружия в Германии. На предстоящих выборах в Тюрингии опросы показывают, что БСВ может быть третьей силой, но коалиция с AfD не является вариантом для них из-за экстремистских правых элементов AfD.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно