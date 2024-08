Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию.

Перед тремя выборами в ландрате на востоке Германии со-руководительница Союза Сахра Wagenknecht Амира Мохамед Али обозначила развертывание широкомасштабного американского оружия в Германии как красноречивую линию для любого потенциального участия в правительстве. "Мы не будем в каком-либо ландтаге, который просто принимает или даже поддерживает развертывание этих вооружений", - сказала она "Рейнской почте". "Как БСВ, мы так решительно против этого, что делаем это красной линией для участия в правительстве".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer от ХДС недавно высказался в пользу развертывания подобных вооружений, но призвал к широкой дискуссии по этому вопросу. Когда его спросили, исключает ли это альянс с ХДС, Мохамед Али ответила: "Если он настаивает на том, что ландтаг разделяет эту позицию, тогда да". Хотя окончательное решение о войне и мире принимается на федеральном уровне, ландтаг может инициировать и оказывать давление через Бундесрат.

На саммите НАТО в июле Белый дом и федеральное правительство объявили, что США хотят снова station weapons systems в Германии с 2026 года, которые могут досягать до России. Упомянутыми были Tomahawk cruise missiles, SM-6 ракеты и новые гиперзвуковые вооружения. Это обосновывается сдерживанием России, которая в настоящее время активно вооружается. Однако БСВ argue that the deployment increases the risk of war.

На выборах в ландрате в Тюрингии 1 сентября БСВ, согласно опросам, может стать третьей силой после AfD и ХДС. В Саксонии опросы также показывают, что партия Wagenknecht находится на третьем месте после ХДС и AfD. Однако Мохамед Али заявила, что не будет коалиции между БСВ и AfD. "Мы категорически исключаем сотрудничество с AfD - не только с господином Хёкке, но и вообще", - сказала она, имея в виду главного кандидата AfD в Тюрингии Йёрка Хёкке.

Однако Мохамед Али считает возможным, что БСВ может голосовать вместе с AfD. "Если AfD скажет, что небо синее, мы не скажем, что оно зеленое. Это сделало бы нас невероятными", - сказала председатель БСВ. "Сотрудничество означало бы согласие, подачу совместных заявок или даже формирование коалиций. Это исключено для нас с партией, имеющей экстремистские правые элементы".

