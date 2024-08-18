Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Глава бюджета дал свое согласие.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 3 минут
Изменения в первоначальный бюджетный проект, предложенный в июле, потребовали из-за конституционных...
Изменения в первоначальный бюджетный проект, предложенный в июле, потребовали из-за конституционных вопросов. В настоящее время коалиция ставит перед собой задачу достичь более успешного разрешения.

Глава бюджета дал свое согласие.

Есть история расходов, обменов и дебатов - но теперь, новый федеральный бюджет здесь. Перемирие середины июля пришлось ужесточить из-за риска нарушения конституции. Теперь пришло время. В теории, лидеры СДПГ, Зеленых и FDP согласовали это в прошлую пятницу. Теперь новый бюджет также представлен в Бундестаге. Вот разбивка документа:

Опереться на Неиспользованные Средства

Несмотря на соглашение, в бюджете все еще есть дефицит. Общая неиспользованная сумма составляет 12 миллиардов евро - больше, чем изначально планировала федеральное правительство. Они надеются, что министерства не потратят свою полную годовую выделенную сумму. Это случалось в последние годы, с миллиардами, оставшимися неиспользованными. Однако дефицит такого масштаба необычен.

Коалиционное правительство планирует потратить примерно 490 миллиардов евро в следующем году, около 10% в кредит. Но это не окончательно, так как федеральный бюджет зависит от решения парламента. Бюджетные держатели в Бундестаге обычно вносят изменения перед решением, часто отменяя некоторые из предложенных правительством сокращений.

Ключевые Фигуры из Проекта Бюджета

Бюджет на следующий год оценивается в 488,6 миллиарда евро, примерно на 300 миллионов меньше, чем в этом году. Министерство финансов выделило 81 миллиард евро на инвестиции - рекордная сумма. Министр финансов Кристиан Линднер планирует дополнительно одолжить 51,3 миллиарда евро, немного больше, чем в этом году. Это можно сделать в рамках предела долга, установленного Основным Законом.

Коалиция хочет использовать свой бюджет для стимулирования слабой экономики, поддержания социальных выплат, облегчения налогового бремени и решения напряженной международной ситуации в области безопасности. Самые большие расходы - социальный бюджет, с запланированными 179 миллиардами евро, в основном на законно гарантированные выплаты, такие как доход гражданина.

Получит ли Бундесвер Достаточные Средства?

Министру обороны Борису Писториусу будут выделены дополнительные средства, что позволит Германии превзойти цель НАТО в 2% ВВП. Бюджет обороны составляет 53,25 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда больше, но все еще далеко от 58 миллиардов, запрошенных Писториусом. Он считает это недостаточным, учитывая международную ситуацию в области безопасности и потенциальные угрозы для Германии.

Будет выделено около одного миллиарда евро дополнительно для органов безопасности, в том числе Федеральной полиции и Федерального уголовного полицейского управления.

Что Положено Семьям?

С января семьи получат дополнительные 5 евро в месяц и на ребенка в детском пособии - 255 евро вместо нынешних 250 евро. К 2026 году это увеличится до 259 евро в месяц и на ребенка. Также увеличится на 5 евро в месяц и на ребенка immediat supplement, который помогает семьям с низкими доходами.

Что Изменится для Каждого Налогоплательщика?

Федеральное правительство увеличивает налоговые вычеты в налоговой декларации. Кабинет уже утвердил увеличение базовой ставки, по которой не взимается налог на доходы, до 12 084 евро в следующем году с нынешних 11 784 евро. Соответственно, детский вычет также увеличится на 60 евро до 6 672 евро в следующем году.

Чтобы бороться с инфляцией, пороги дохода для более высоких налоговых ставок перемещаются - за исключением самой высокой налоговой ставки, которая остается на уровне 45% выше высшей налоговой ставки.

Что Коалиция Светофора Делает для Экономики

СДПГ, Зеленые и FDP связали пакет для большего экономического роста. По данным Министерства финансов, это должно привести к дополнительному росту более чем на полпроцента - иthus ultimately также около шести миллиардов евро больше налоговых доходов.

Планируемые меры включают улучшения амортизации инвестиций. Коалиция хочет снизить бюрократию и избавить энергоемкие компании от роста цен на электроэнергию. Рабочим дадут стимулы работать больше и дольше. Также будут налоговые стимулы для иностранных квалифицированных работников.

Субсидия на Аренду

Кабинет уже инициировал это: с января будет средняя дополнительная субсидия на жилье в размере 30 евро в месяц. Эта ежемесячная арендная субсидия для граждан с низкими доходами будет пересматриваться и корректироваться в соответствии с инфляцией и ростом арендной платы каждые два года. Из-за роста аренды, энергии и продуктов питания субсидия увеличится в среднем на 15%.

Комиссия должна утвердить внесенные бюджетными держателями в Бундестаге изменения в бюджет, прежде чем он станет окончательным. После представления нового бюджета в Бундестаг Комиссия проверит его на соответствие правилам бюджета ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Опросы показывают, что партия Wagenknecht может стать важным компонентом коалиций, исключающих AfD,...
Политика

Нурипур и Эскен публично поддерживают альянс BSW.

Нурипур и Эскен публично поддерживают альянс BSW. Сахра Wagenknecht и её новая политическая группа вызывают споры даже своей позицией по конфликту в Украине. После предстоящих региональных выборов БСВ может оказать значительное влияние. Лидеры СДПГ и Зеленых не намерены вмешиваться в потенциальные коалиционные дела на местном уровне. Лидер СДПГ Сакка Эскен

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Байден выступает с речью на четвертый день съезда Демократической партии 20 августа 2020 года в...
Политика

На первом выступлении на заседании, Байден наблюдал за этим со стороны, а теперь, как действующий президент, он передает свою роль на 13-м мероприятии.

Во время первого визита Джо Байдена на Демократическую национальную конференцию в Майами-Бич в 1972 году его присутствие едва удостоилось упоминания в летописях.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Польские официальные лица борются с вредными вспышками золотистой водоросли в притоках Одры.
Политика

Польские власти борются с распространением золотых водорослей в притоках Одер

Польские власти борются с распространением золотых водорослей в притоках Одер В Польше, вредные золотые водоросли распространяются в притоках реки Одер, как сообщает Министерство климата в Варшаве. Были приняты меры различными способами, в том числе было Released водородной перекиси в реку Клодница у входа в Гливицкий канал, что привело к снижению

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно