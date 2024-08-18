Глава бюджета дал свое согласие.

Есть история расходов, обменов и дебатов - но теперь, новый федеральный бюджет здесь. Перемирие середины июля пришлось ужесточить из-за риска нарушения конституции. Теперь пришло время. В теории, лидеры СДПГ, Зеленых и FDP согласовали это в прошлую пятницу. Теперь новый бюджет также представлен в Бундестаге. Вот разбивка документа:

Опереться на Неиспользованные Средства

Несмотря на соглашение, в бюджете все еще есть дефицит. Общая неиспользованная сумма составляет 12 миллиардов евро - больше, чем изначально планировала федеральное правительство. Они надеются, что министерства не потратят свою полную годовую выделенную сумму. Это случалось в последние годы, с миллиардами, оставшимися неиспользованными. Однако дефицит такого масштаба необычен.

Коалиционное правительство планирует потратить примерно 490 миллиардов евро в следующем году, около 10% в кредит. Но это не окончательно, так как федеральный бюджет зависит от решения парламента. Бюджетные держатели в Бундестаге обычно вносят изменения перед решением, часто отменяя некоторые из предложенных правительством сокращений.

Ключевые Фигуры из Проекта Бюджета

Бюджет на следующий год оценивается в 488,6 миллиарда евро, примерно на 300 миллионов меньше, чем в этом году. Министерство финансов выделило 81 миллиард евро на инвестиции - рекордная сумма. Министр финансов Кристиан Линднер планирует дополнительно одолжить 51,3 миллиарда евро, немного больше, чем в этом году. Это можно сделать в рамках предела долга, установленного Основным Законом.

Коалиция хочет использовать свой бюджет для стимулирования слабой экономики, поддержания социальных выплат, облегчения налогового бремени и решения напряженной международной ситуации в области безопасности. Самые большие расходы - социальный бюджет, с запланированными 179 миллиардами евро, в основном на законно гарантированные выплаты, такие как доход гражданина.

Получит ли Бундесвер Достаточные Средства?

Министру обороны Борису Писториусу будут выделены дополнительные средства, что позволит Германии превзойти цель НАТО в 2% ВВП. Бюджет обороны составляет 53,25 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда больше, но все еще далеко от 58 миллиардов, запрошенных Писториусом. Он считает это недостаточным, учитывая международную ситуацию в области безопасности и потенциальные угрозы для Германии.

Будет выделено около одного миллиарда евро дополнительно для органов безопасности, в том числе Федеральной полиции и Федерального уголовного полицейского управления.

Что Положено Семьям?

С января семьи получат дополнительные 5 евро в месяц и на ребенка в детском пособии - 255 евро вместо нынешних 250 евро. К 2026 году это увеличится до 259 евро в месяц и на ребенка. Также увеличится на 5 евро в месяц и на ребенка immediat supplement, который помогает семьям с низкими доходами.

Что Изменится для Каждого Налогоплательщика?

Федеральное правительство увеличивает налоговые вычеты в налоговой декларации. Кабинет уже утвердил увеличение базовой ставки, по которой не взимается налог на доходы, до 12 084 евро в следующем году с нынешних 11 784 евро. Соответственно, детский вычет также увеличится на 60 евро до 6 672 евро в следующем году.

Чтобы бороться с инфляцией, пороги дохода для более высоких налоговых ставок перемещаются - за исключением самой высокой налоговой ставки, которая остается на уровне 45% выше высшей налоговой ставки.

Что Коалиция Светофора Делает для Экономики

СДПГ, Зеленые и FDP связали пакет для большего экономического роста. По данным Министерства финансов, это должно привести к дополнительному росту более чем на полпроцента - иthus ultimately также около шести миллиардов евро больше налоговых доходов.

Планируемые меры включают улучшения амортизации инвестиций. Коалиция хочет снизить бюрократию и избавить энергоемкие компании от роста цен на электроэнергию. Рабочим дадут стимулы работать больше и дольше. Также будут налоговые стимулы для иностранных квалифицированных работников.

Субсидия на Аренду

Кабинет уже инициировал это: с января будет средняя дополнительная субсидия на жилье в размере 30 евро в месяц. Эта ежемесячная арендная субсидия для граждан с низкими доходами будет пересматриваться и корректироваться в соответствии с инфляцией и ростом арендной платы каждые два года. Из-за роста аренды, энергии и продуктов питания субсидия увеличится в среднем на 15%.

Комиссия должна утвердить внесенные бюджетными держателями в Бундестаге изменения в бюджет, прежде чем он станет окончательным. После представления нового бюджета в Бундестаг Комиссия проверит его на соответствие правилам бюджета ЕС.

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