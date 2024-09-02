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ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Саксонии

Глава AfD, Вайдель, утверждает власть правительства.

 and  Elizabeth Wells
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Глава AfD, Вайдель, утверждает власть правительства.

После выборов в ландраты все партии отказались от сотрудничества с АФД. Лидер партии АФД Алиса Вайдель считает, что эта позиция не окончательна. "Без нашей партии стабильного большинства не будет", - подчеркнула она. Вайдель надеется на роль АФД в формировании правительства после впечатляющих результатов на выборах в Саксонии и Тюрингии. "Без АФД стабильного большинства не будет", - заявила она в программе "Утренняя студия" ZDF. Она считает, что "недемократическую преграду" невозможно удержать.

Без АФД возможны только левые большинство, которых не поддерживает общественность, считает Вайдель. Если ХДС и БВФ в Тюрингии не образуют альянс с левыми партиями, они потеряют свою долгосрочную репутацию. Общество, как конечный арбитр, выбрало "гражданское большинство правоцентристской коалиции" в обоих федеральных землях, отметила Вайдель. Она также подчеркнула, что АФД получает около 30% поддержки избирателей.

Вайдель также отметила, что правительство "светофор" в Берлине было отправлено в отставку. "Никому не нужна эта зеленая политика на федеральном уровне, и уж точно не на уровне земель", - добавила она. Теперь необходимы новые выборы.

Чруппала: Уважать волю избирателя

Совместный лидер АФД Тино Чруппала также видит "ясную поддержку избирателей" для участия АФД в правительстве после выборов в ландраты. "Воля избирателя должна быть уважаема", - сказал он на WDR 5. Его партия "открыта для дискуссий", заверил он. "Мы будем говорить с каждым, кто имеет в виду лучшее для Тюрингии или Саксонии".

Где есть перекрытие с другими партиями, "посмотрим в конце", сказал Чруппала. Он признал, что ХДС недавно склоняется к позиции АФД по вопросам, таким как безопасность границ и депортации. В социальной политике Чруппала видит некоторое перекрытие с БВФ. Он упомянул озабоченности, такие как нехватка учителей и вопрос о продолжении выплаты пособий украинским беженцам.

АФД, часто воспринимаемая как ультраправые, добилась своих лучших результатов на выборах в Тюрингии и Саксонии. В Тюрингии партия стала самой сильной с 32,8%, что на 9,4% больше, чем на выборах 2019 года. В Саксонии АФД заняла второе место с 30,6%, уступив только ХДС. Оба отделения АФД в землях считаются надежно правыми экстремистами конституционной защитой. tanto ХДС, как и БВФ, отказались сотрудничать с АФД.

Несмотря на отказы других партий, Алиса Вайдель утверждает, что стабильного большинства в Саксонии без участия АФД невозможно. Кроме того, Тино Чруппала, со-руководитель АФД, считает, что сильные результаты партии на выборах заслуживают роли в формировании правительства, и воля избирателей должна быть уважаема.

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