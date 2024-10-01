Гюнтер оспаривает отказ Зеленых от Седера

В то время как лидер баварской партии Сёдер упорно отвергает возможность сотрудничества с "Зелёными", его коллега из Шлезвиг-Гольштейна занимает иную позицию: Гюнтер призывает Союз проявить больше гибкости по отношению к "Зелёным", одновременно мягко критикуя юг.

Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер выступает за более конструктивный подход Союза к "Зелёным". "Они надёжны в коалиции, и с ними можно работать честно", - заявил политик ХДС, который совместно с ними правит на севере, в интервью Deutschlandfunk.

В интервью RTL Nord Гюнтер также предложил, чтобы ХДС была открыта для чёрно-зелёных альянсов: "Чёрно-зелёные сотрудничества работают отлично. Мы в Шлезвиг-Гольштейне отлично сотрудничаем с "Зелёными", потому что мы фокусируемся на прагматичных "Зелёных" и не акцентируем внимание на разделяющих аспектах, что позволяет нам вместе делать политику. И я считаю, что это может сработать и на национальном уровне". Однако Гюнтер подчеркнул: "Я не скажу, что мы должны сейчас стремиться к чёрно-зелёной коалиции". Все партии "светофора" внесли свой вклад в эрозию доверия, и было бы мудрее полагаться на свои собственные силы.

Несмотря на иронию, его партия не должна упускать из виду важность забот "Зелёных". "И для этого должен стоять Союз, как партия, которая всегда придавала первостепенное значение природным основам жизни", - подчеркнул Гюнтер в интервью Deutschlandfunk. Нецелесообразно исключительно противостоять "Зелёным", считает Гюнтер. "Я не советую сейчас начинать федеральную избирательную кампанию и заявлять, что мы можем представить только чёрно-зелёное", - сказал он. ХДС должна полагаться на свои собственные силы и встретить избирательную кампанию с уверенным видом. "Мы не должны сейчас поддаваться тонам с юга", - заключил Гюнтер.

Лидер ХСС Маркус Сёдер неоднократно отвергал коалиции между Союзом и "Зелёными". По его мнению, "Зелёные" ответственны за экономические трудности Германии. Он пожелал гармоничного сотрудничества между Северным Рейном-Вестфалией и Шлезвиг-Гольштейном, но настаивал: "Но пожалуйста, никаких советов на федеральном уровне, потому что это не сработает. Не будет чёрно-зелёного с нами". Председатель ХДС и кандидат Союза на пост канцлера Фридрих Мерц считает "Зелёных" неподходящими партнёрами из-за их текущей политики, но оставляет возможность, если они изменят курс.

Гюнтер намекнул на растущие рейтинги Союза и снижение симпатий к коалиции "светофора". "И просто сказать: 'Только если вы проголосуете за нас, тогда "Зелёные" точно не будут в правительстве', - это просто слишком трусливо для меня", - сказал он. Гюнтер совместно правит на севере с "Зелёными" с 2017 года: сначала в коалиции "Ямайка" с СВП, а затем в дуэте с 2022 года.

Комиссия Союза могла бы извлечь пользу из подхода Гюнтера к сотрудничеству с "Зелёными", так как он добился успеха в этом сотрудничестве в Шлезвиг-Гольштейне. Позиция Гюнтера по чёрно-зелёным альянсам sugger

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