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ПолитикаНовостиВылетный рейс

Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан впервые.

Двадцать восемь предполагаемых преступников, согласно сообщениям СМИ, якобы депортированы из Германии в Афганистан. Самолет, арендованный для рейса, якобы вылетел из Лейпцига.

 and  Mark Rodriguez
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- Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан впервые.

Германия, по сообщениям СМИ, впервые после захвата власти талибами отправила людей в Афганистан. Как сообщает "Шпигель" в пятницу, цитируя данные из источников в сфере безопасности, чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига рано утром в пятницу с 28 афганскими правонарушителями на борту, направляясь в Кабул. Якобы их доставили в Лейпциг из различных федеральных земель в течение ночи. В операции якобы были задействованы федеральные земли Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

По данным "Шпигеля", операцией руководило Федеральное министерство внутренних дел. Каждому депортированному якобы выдали по 1000 евро наличными перед полетом. Как сообщается, депортация была организована канцелярией и ведомствами внутренних дел более чем за два месяца.

Планируются депортации в Сирию и Афганистан

В четверг министр внутренних дел Надя Фаэсер (СДПГ) объявила, что Германия начнет депортации в Сирию и Афганистан "в очень скором времени". "Значительный пакет репатриации и депортации" уже был запущен до трагического инцидента в Солingen.

В прошлую неделю три человека погибли и восемь получили ранения, некоторые из них тяжелые, в результате ножевого нападения на городской фестиваль в Солingen. Подозреваемый, 26-летний сириец, был арестован в субботу. Федеральная прокуратура подозревает связь с исламистами. Инцидент вызвал дискуссию о депортациях и возможных промахах со стороны властей.

Подробности скоро.

"Значительный пакет репатриации и депортации", о котором заявила министр внутренних дел Надя Фаэсер, включает в себя запланированные вылеты в Сирию и Афганистан. После операции в Лейпциге возможны дальнейшие депортации с помощью чартерных рейсов.

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