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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Германия возвращает людей в Афганистан.

Начало отъездов в страны, контролируемые «Талибаном»ː Многие немцы в шоке от этой перспективы

 and  Elizabeth Wells
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Выдворения афганских Individuals нашли место в участие в аэропорту Лейпциг/Галле в утро пятницы
Выдворения афганских Individuals нашли место в участие в аэропорту Лейпциг/Галле в утро пятницы

- Германия возвращает людей в Афганистан.

Первая депортация за три года

После трехлетнего перерыва, последовавшего за приходом к власти талибов, Германия в пятницу утром отправила афганских граждан обратно на родину. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебестрел. Он заявил, что депортируемые были осужденными преступниками, у которых не было права на проживание в Германии, и против которых были выданы приказы о депортации. Было подтверждено, что все они были мужчинами.

Вылет из Лейпцига

Министерство внутренних дел Саксонии сообщило, что самолет, о котором сообщалось в "Spiegel", вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в пятницу утром в 6:56. Согласно сообщению "Spiegel", для этой цели был использован чартерный рейс Qatar Airways, направляющийся в Кабул.

На борту Boeing 787 находилось 28 афганских преступников, переведенных из различных федеральных земель Германии. Координация этой операции в основном осуществлялась Министерством внутренних дел. В соответствии с предыдущими заявлениями, осужденные отбыли значительную часть своих сроков в Германии перед возможной депортацией.

Германия не поддерживает дипломатических отношений с талибским правительством в Кабуле. После летального ножевого нападения в Мангейме в конце мая канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что станет проще депортировать серьезных преступников и потенциальных террористов в Афганистан, а также в Сирию. Хотя депортационный рейс был запланирован всего через несколько дней после подозреваемого в исламистской мотивации летального ножевого нападения в Солингене, он имел более длительный период ожидания, согласно официальным лицам. "Spiegel" сообщает о двухмесячном ожидании.

Право на исключение

Среди депортированных находятся подозреваемые в преступлениях, то есть те, чьи действия вызвали подозрения у правоохранительных органов, совершивших наиболее серьезные политически мотивированные преступления, в том числе нападения. Не исключено, что некоторые из депортированных преступников также считаются подозреваемыми.

Ранее "Зеленые" и их министр иностранных дел Аннелена Баerbock выражали скепсис в отношении депортаций в Афганистан, предостерегая от косвенного признания исламистского режима талибов. Однако в понедельник, 13 июня, в эфире RBB Inforadio Баerbock также признала, что депортации в Сирию и Афганистан возможны в отдельных случаях. "Это возможно в отдельных случаях", - сказала она. "Но учитывая режимы там, это явно не тривиально". Это уже вопрос права, что преступники и подозреваемые не получают или лишаются статуса защиты и должны быть заключены под стражу.

Ограниченные права женщин в Афганистане

С августа 2021 года исламистские талибы вновь захватили власть в Афганистане, подвергаясь международной критике за жестокое подавление прав женщин. Несмотря на заметное снижение уровня вооруженных конфликтов в стране после возвращения талибов, случаи насилия все еще происходят. Большинство этих нападений приписывается террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая разделяет идеологические убеждения с талибами, но враждебно настроена к ним. В основном, члены шиитской меньшинства в стране являются мишенью ИГ, которых они считают отступниками ислама.

Критики отмечают жесткое подавление прав человека, демонстрантов или журналистов под талибским режимом, которые, по данным правозащитных организаций, подвергаются аресту, исчезновению или пыткам.

Европейский союз выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в Афганистане, выпустив заявление, осуждающее подавление талибами прав женщин. Несмотря на решение Германии депортировать осужденных преступников обратно в Афганистан, ЕС продолжает придерживаться своей позиции, не признавая правительство талибов.

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