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Германия предоставляет Украине дополнительный миллион.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Поврежденный в результате ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины террикон...
Поврежденный в результате ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины террикон с електростанции, в Киеве.

Германия предоставляет Украине дополнительный миллион.

Германия предлагает дополнительные 170 миллионов евро для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил представитель правительства Германии Стеффен Хайбестрит в среду вечером после брифинга по Украине-компакту на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Украине-компакт - это набор гарантий безопасности для Украины, согласованный на саммите НАТО в июле, и подписанный более чем 20 странами и ЕС.

На этом собрании также было объявлено о совместном заявлении от стран G7 и других участников компакта в поддержку экономического восстановления и реконструкции Украины. Это заявление подчеркивает обязательство поставлять "военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку реконструкции". Партнеры G7 обязались предоставить примерно 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) Киеву к концу года, согласно Хайбестриту.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в четверг в Вашингтоне. Цель этой встречи - запросить дополнительную поддержку у западных союзников во время своего многодневного визита в США. Кроме презентации своего "плана победы", который направлен на окончание войны в Украине, основной целью Зеленского является получение большей помощи от международных партнеров.

Страны G7 и другие участники компакта обязались сделать совместное заявление, сосредоточенное на экономическом восстановлении и реконструкции в Украине. Эта поддержка включает в себя политику в области денежно-кредитной политики, а также военную, финансовую и гуманитарную помощь для поддержки реконструкции Украины.

Возможная поддержка в области денежно-кредитной политики от стран G7 может существенно способствовать экономическому восстановлению Украины, как указано в совместном заявлении, сделанном на Генеральной ассамблее ООН.

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