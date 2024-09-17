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ПолитикаНовостиЗимняя помощь

Германия предлагает Украине дополнительно 100 млн евро финансовой помощи в зимний период

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Германия предлагает Украине дополнительно 100 млн евро финансовой помощи в зимний период

Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро в виде зимней помощи Украине, борющейся с нападением России. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock объявила об этом во время визита в столицу Молдовы, Кишинёв, вчера. "Эй, осень наступает, зима стучится в дверь", - предупредила она перед встречей в рамках Молдавской партнёрской платформы. Россия снова замышляет недоброе, планируя ещё одну "ледяную битву", чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия почти поглотила Молдову, отметила Баerbock. Но правительство Кишинёва устояло перед дезинформацией и кибератаками. Кроме того, друзья Европы помогли Молдове сделать шаги навстречу ЕС. Тем не менее, нападение России на Украину остаётся самой большой угрозой для Молдовы. Если они победят там, следующей может быть Молдова. "В других словах, помощь Украине также помогает Молдове", - подчеркнула Баerbock.

Молдавская партнёрская платформа была основана Германией в апреле 2022 года в связи с нападением России на Украину. Во главе платформы также стоят Франция и Румыния. Цель группы - защитить Молдову от попыток России дестабилизировать страну и помочь ей на пути к ЕС. Баerbock отметила, что Путин хотел "подорвать Молдову" своей атакой на Украину, но вместо хаоса он только навредил себе.

Германия также объявила о дополнительных 100 миллионах евро зимней помощи Украине, чтобы облегчить страдания в суровые зимние месяцы. Особенно актуальна помощь зимой, учитывая продолжающиеся попытки России усложнить жизнь украинцев, которые часто называют планирование ещё одной "ледяной битвы".

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