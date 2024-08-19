Германия постоянно занимает первое место по экспорту мототранспортных средств.

Несмотря на снижение спроса и растущую конкуренцию со стороны Китая, Германия продолжает лидировать в экспорте автомобилей. В первом полугодии 2021 года экспорт автомобилей и автозапчастей снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 135,3 миллиарда евро, согласно данным Федерального статистического управления. Несмотря на это снижение, автомобили и запчасти остались главным экспортным продуктом страны. Машиностроение заняло второе место с 109,6 миллиардами евро (-4,4%), а химические продукты - третье с 71,8 миллиардами евро (-4,4%).

Общий объем экспорта Германии в первом полугодии 2021 года снизился на 1,6% до 801,7 миллиарда евро. Как и в предыдущие годы, основным рынком сбыта немецких товаров остались Соединенные Штаты, в которые было отправлено товаров на сумму 80,7 миллиарда евро. Франция и Нидерланды заняли второе и третье места с экспортом в размере 62,4 и 57,6 миллиардов евро соответственно.

В первом полугодии 2021 года Германия импортировала товаров на сумму 662,8 миллиарда евро, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. Как и в предыдущие годы, основным поставщиком импорта была Китай, с которой было импортировано товаров на сумму 73,5 миллиарда евро. Нидерланды и Соединенные Штаты заняли второе и третье места с импортом в размере 49,6 и 46 миллиардов евро соответственно.

Германия сообщает о профиците торговли с Соединенными Штатами (34,7 миллиарда евро), Францией (27,5 миллиарда евро) и Соединенным Королевством (23 миллиарда евро). Однако статистики отмечают, что импортируется больше товаров из Китая, чем экспортируется, что приводит к дефициту торгового баланса в размере 25,3 миллиарда евро.

Несмотря на снижение экспорта автомобилей и автозапчастей, Германии удалось минимизировать влияние этого снижения, сократив экспорт всего на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная тенденция наблюдалась и в экспорте машин, который снизился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом.

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