Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМинус

Германия постоянно занимает первое место по экспорту мототранспортных средств.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Автомобили по-прежнему возглавляют список успешных экспортных товаров Германии.
Автомобили по-прежнему возглавляют список успешных экспортных товаров Германии.

Германия постоянно занимает первое место по экспорту мототранспортных средств.

Несмотря на снижение спроса и растущую конкуренцию со стороны Китая, Германия продолжает лидировать в экспорте автомобилей. В первом полугодии 2021 года экспорт автомобилей и автозапчастей снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 135,3 миллиарда евро, согласно данным Федерального статистического управления. Несмотря на это снижение, автомобили и запчасти остались главным экспортным продуктом страны. Машиностроение заняло второе место с 109,6 миллиардами евро (-4,4%), а химические продукты - третье с 71,8 миллиардами евро (-4,4%).

Общий объем экспорта Германии в первом полугодии 2021 года снизился на 1,6% до 801,7 миллиарда евро. Как и в предыдущие годы, основным рынком сбыта немецких товаров остались Соединенные Штаты, в которые было отправлено товаров на сумму 80,7 миллиарда евро. Франция и Нидерланды заняли второе и третье места с экспортом в размере 62,4 и 57,6 миллиардов евро соответственно.

В первом полугодии 2021 года Германия импортировала товаров на сумму 662,8 миллиарда евро, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. Как и в предыдущие годы, основным поставщиком импорта была Китай, с которой было импортировано товаров на сумму 73,5 миллиарда евро. Нидерланды и Соединенные Штаты заняли второе и третье места с импортом в размере 49,6 и 46 миллиардов евро соответственно.

Германия сообщает о профиците торговли с Соединенными Штатами (34,7 миллиарда евро), Францией (27,5 миллиарда евро) и Соединенным Королевством (23 миллиарда евро). Однако статистики отмечают, что импортируется больше товаров из Китая, чем экспортируется, что приводит к дефициту торгового баланса в размере 25,3 миллиарда евро.

Несмотря на снижение экспорта автомобилей и автозапчастей, Германии удалось минимизировать влияние этого снижения, сократив экспорт всего на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная тенденция наблюдалась и в экспорте машин, который снизился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Группа во главе с Сахрой Wagønкнехт рассматривается как потенциальный коалиционный партнер в...
Политика

Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация? Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Парусник перевернулся возле Сицилии.
Политика

Парусник перевернулся возле Сицилии.

Парусник перевернулся возле Сицилии. В результате происшествия в море у побережья Сицилии семь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил береговой охранник, базирующийся в Портичелло, Палаermo, немецкому агентству новостей по запросу. Ранее итальянское новостное агентство ANSA сообщало, что сильный шторм с мощным ветром привел к опрокидыванию лодки, отплывшей из

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выбросы двуокиси углерода
Главные темы

Правительство предупреждает: чрезмерное количество субсидий негативно влияет на изменение климата

По данным отчета, существенная финансовая помощь в размере 35,8 миллиарда евро способствует увеличению выбросов CO2, отрицательно влияя на климат. joué tomographyindicates this в отчете об экологических последствиях фискальных стимулов, pubblicato онлайн в понедельник Institutökо- и его...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно