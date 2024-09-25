Германия по-прежнему входит в число наименее быстро развивающихся промышленных держав.

Германия продолжает оставаться одной из наименее процветающих промышленных стран, согласно прогнозам ОЭСР. Экономический рост страны в этом году, как указано в последнем отчете, выпущенном в среду, составит всего 0.1%.

Изначально ОЭСР прогнозировала скромный рост в 0.2%. Даже среди ведущих промышленных стран Япония, как ожидается, будет показывать худшие результаты, с возможным спадом на 0.1%. В отличие от этого, соседние страны Еврозоны, такие как Франция (ожидаемый рост 1.1%), Италия (0.8%) и Испания (2.8%), должны продемонстрировать более существенный рост.

На следующий год Германия, как ожидается, будет отставать с показателем роста 1.0%, что является значительным снижением по сравнению с предыдущим майским прогнозом в 1.1%. Даже Япония, как ожидается, обгонит Германию в этот раз с предполагаемым ростом 1.4%. В то же время Франция (1.2%), Италия (1.1%) и Испания (2.2%) также должны показать лучшие результаты в Еврозоне.

ОЭСР прогнозирует глобальный экономический рост в размере 3.2% tanto для этого, как и для следующего года. Инфляция, как ожидается, снизится, что увеличит реальные доходы. Кроме того, многие центральные банки, как ожидается, снизят свои процентные ставки, что усилит спрос. Однако ОЭСР предупреждает о потенциальных рисках, заявляя, что "продолжающиеся геополитические и торговые конфликты могут потенциально замедлить инвестиции и повысить затраты на импорт".

Несмотря на первоначальный прогноз ОЭСР роста в 0.2% для Германии, страна теперь прогнозируется расти со скоростью 1.0% в следующем году. Это ниже, чем ожидаемый рост Японии в 1.4%, согласно пересмотренным прогнозам ОЭСР.

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