Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрогноз

Германия по-прежнему входит в число наименее быстро развивающихся промышленных держав.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

Германия по-прежнему входит в число наименее быстро развивающихся промышленных держав.

Германия продолжает оставаться одной из наименее процветающих промышленных стран, согласно прогнозам ОЭСР. Экономический рост страны в этом году, как указано в последнем отчете, выпущенном в среду, составит всего 0.1%.

Изначально ОЭСР прогнозировала скромный рост в 0.2%. Даже среди ведущих промышленных стран Япония, как ожидается, будет показывать худшие результаты, с возможным спадом на 0.1%. В отличие от этого, соседние страны Еврозоны, такие как Франция (ожидаемый рост 1.1%), Италия (0.8%) и Испания (2.8%), должны продемонстрировать более существенный рост.

На следующий год Германия, как ожидается, будет отставать с показателем роста 1.0%, что является значительным снижением по сравнению с предыдущим майским прогнозом в 1.1%. Даже Япония, как ожидается, обгонит Германию в этот раз с предполагаемым ростом 1.4%. В то же время Франция (1.2%), Италия (1.1%) и Испания (2.2%) также должны показать лучшие результаты в Еврозоне.

ОЭСР прогнозирует глобальный экономический рост в размере 3.2% tanto для этого, как и для следующего года. Инфляция, как ожидается, снизится, что увеличит реальные доходы. Кроме того, многие центральные банки, как ожидается, снизят свои процентные ставки, что усилит спрос. Однако ОЭСР предупреждает о потенциальных рисках, заявляя, что "продолжающиеся геополитические и торговые конфликты могут потенциально замедлить инвестиции и повысить затраты на импорт".

Несмотря на первоначальный прогноз ОЭСР роста в 0.2% для Германии, страна теперь прогнозируется расти со скоростью 1.0% в следующем году. Это ниже, чем ожидаемый рост Японии в 1.4%, согласно пересмотренным прогнозам ОЭСР.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Последнее испытание Китаем межконтинентальной ракеты произошло много десятилетий назад.
Политика

Китай провел испытание ракеты большой дальности и отправил ее в Тихий океан.

Китай провел испытание ракеты большой дальности и отправил ее в Тихий океан. Китай сообщает о успешном запуске межконтинентальной ракеты в Тихий океан, как заявило Министерство обороны страны. Было указано, что ракета несла макет боевой части. Этот шаг был назван "необычным" военным аналитиком, предположительно, это первый подобный тест за

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вид со spazio на юго-запад области Донстон: Точечная черта обозначает линию фронта на 23 сентября...
Политика

Русские утверждают господство над Вулдером.

Русские утверждают господство над Вулдером. В юго-восточной части Украины украинские силы находятся под сильным давлением: в точке сходимости фронта Донбасса с сектором Сaporishshya российские наступательные войска прорывают украинские баррикады. Город Вугледар, служивший опорным пунктом на линии фронта с 2022 года, находится под угрозой падения, что может стать значительным переломным моментом.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.
Общество

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году. Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно