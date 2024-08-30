- Германия планирует выслать 28 преступников в Афганистан за первое происшествие.

Впервые после захвата власти талибами Германия, как сообщается в СМИ, отправляет людей в Афганистан. Как сообщает Spiegel в пятничном выпуске, источник из сферы безопасности сообщил, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига рано утром в пятницу, перевозя 28 афганских преступников. Эти individuals были якобы перевезены из различных федеральных земель в течение ночи. Принимавшие участие федеральные земли: Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

По данным Spiegel, эту операцию организовало Федеральное министерство внутренних дел Германии. Каждому депортированному якобы предлагалось 1000 евро наличными перед полетом. Этот план депортации якобы разрабатывался более двух месяцев, подготовив его канцелярия и ведомства внутренних дел.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) заявила в четверг, что Германия, скорее всего, начнет депортации в Сирию и Афганистан "в очень короткие сроки". До трагического инцидента в Золингене был запущен значительный "пакет репатриации и депортации".

В прошлую неделю на городском фестивале в Золингене произошел кровавый ножевой attack, в результате которого погибли трое и были ранены восемь человек, некоторые тяжело. Подозреваемого, 26-летнего сирийца, задержали в субботу. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив attack. Данное событие вызвало дискуссии о депортациях и возможных промахах со стороны властей.

Подробности скоро.

Европейский союз выразил обеспокоенность решением Германии депортировать преступников в Афганистан, учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в стране. Несмотря на это, Германия, как сообщается в последних новостях, провела операцию по депортации, организованную Федеральным министерством внутренних дел.

Читайте также: