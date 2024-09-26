Германия намерена поддержать украинские ресурсы дополнительно 170 миллионами евро.

Германия объявила о дополнительных 170 миллионов евро для оживления энергетической системы Украины. Поздно вечером в среду представитель немецкого правительства Штефан Хайбестрит объявил об этом после встречи по поводу Компакта по Украине на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Хайбестрит подчеркнул, что агрессивная война России нанесла значительный ущерб украинским городам и инфраструктуре. В результате средства будут выделены незамедлительно.

Компакт по Украине — это набор защитных обязательств по отношению к Украине, принятый на саммите НАТО в июле, поддержанный более чем 20 странами и ЕС.

На встрече было принято совместное заявление от стран G7 и других участников Компакта, направленное на стимулирование финансового восстановления и реконструкции Украины. В нем вновь подтверждается намерение оказывать "военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку реконструкции".

По словам Хайбестрита, союзники по G7 вновь пообещали выделить дополнительно 50 миллиардов долларов (приблизительно 45 миллиардов евро) Киеву до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский находится в США с длительным визитом, чтобы добиваться дополнительной помощи от западных союзников для своей страны. Зеленский представит свой так называемый план победы Байдену, который направлен на поиск решения конфликта в Украине.

Для международной поддержки восстановления Украины правительство Германии объявило о выделении дополнительных 170 миллионов евро. Эти средства являются ответом на масштабные разрушения, причиненные агрессивной войной России.

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