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ПолитикаНовостиГермания

Германия имеет определенную территорию для защиты климата.

 and  Christian Meier
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Германии нужны усилия по сохранению климата.
Германии нужны усилия по сохранению климата.

Германия имеет определенную территорию для защиты климата.

К 2050 году Германия планирует стать углеродно-нейтральной, но отчет Фонда Бертельсмана показывает, что у нее есть существенный разрыв по сравнению с другими европейскими странами. Страны, подобные Дании и Норвегии, демонстрируют, как можно достичь цели защиты климата. Однако Германия и Великобритания в настоящее время не на пути к переходу на возобновляемую электроэнергию, тепло и транспорт в срок.

Отчет, проведенный Институтом им. Потсдама по изучению воздействия климата на окружающую среду совместно с фондом, проанализировал достижения четырех ведущих стран в энергетическом, транспортном и строительном секторах. Эти страны, так называемые "лидирующие государства", обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением по климату, в котором участвуют Германия и ЕС.

Отчет подчеркнул, что прогресс наблюдается хотя бы в одном секторе в каждой стране, что указывает на возможность достижения бесвыбросных поставок во всех провинциях при правильной настройке политических целей, регулирования и инфраструктурных изменений.

Дания и Норвегия могут достичь своих целей раньше

Результаты показывают, что Дания и Норвегия быстро продвигаются в области энергетической и тепловой трансформации. Норвегия также планирует вскоре завершить переход к индивидуальной электромобильности. Однако Германия, как и Великобритания, отстает во всех секторах.

Переход Германии к возобновляемой энергии замедляется из-за слаборазвитых электросетей, согласно отчету. Для продвижения вперед требуются официальные цели по расширению распределительных сетей и электронакоплению, а также лучшая координация в секторе передачи электроэнергии.

Подобным образом, существенного увеличения доли электромобилей в Германии в ближайшей перспективе маловероятно. Высокие цены на электромобили и прекращение финансовой помощи являются основными причинами. Кроме того, развитие инфраструктуры зарядки также движется медленно.

Недостаточно тепловых насосов в Германии

В отношении тепловой трансформации Германия находится в выгодном положении в отношении энергоэффективности зданий, но должна существенно ускорить выведение из эксплуатации газовых и мазутных систем отопления, чтобы поставить выбросы CO2 на климатически нейтральный путь в этой области, отмечается в отчете. Для достижения своих самоустановленных климатических целей к 2030 году ежегодная установка тепловых насосов должна удвоиться по сравнению с текущим уровнем.

В Дании и Норвегии переход к теплу облегчается за счет существенных налогов на ископаемое топливо и щедрых государственных субсидий для домохозяйств, отмечается в отчете. Кроме того, все здания вскоре будут оборудованы интеллектуальными электросчетчиками, радуется фонд.

Несмотря на то, что Германия, как указано в отчете, отстает от других европейских стран, таких как Дания и Норвегия, в переходе к возобновляемой электроэнергии, теплу и транспорту, она все же является частью Парижского соглашения по климату и планирует стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Слабости в немецких электросетевых системах способствуют замедлению перехода к возобновляемой энергии.

В отличие от этого, Норвегия, как указано в отчете, планирует вскоре завершить переход к индивидуальной электромобильности, что свидетельствует о более активном подходе к защите климата по сравнению с Германией.

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