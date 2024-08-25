"Германия должна возглавить усилия по оказанию помощи Украине"

Томас Сильберхорн, представляющий фракцию Союза в немецком парламенте по трансатлантическим отношениям, имеет связи с политиками обеих американских партий. На интервью в Чикаго он выражает оптимизм в отношении общих интересов США и Европы по сдерживанию Путина на Украине, даже если победит Трамп. Если Трамп победит, Европе, возглавляемой Германией, придется взять более активную роль. По словам Сильберхорна, ключ заключается в укреплении экономических связей, чтобы снизить зависимость от Китая.

Что привело вас на съезды Республиканской и Демократической партий в Чикаго?

В качестве официального представителя трансатлантических отношений в Бундестаге от ХДС/ХСС я верю в поддержание позитивных связей с влиятельными фигурами во всех значимых американских политических группах. Хотя Республиканская партия больше соответствует нашим ценностям, мы практикуем другой стиль политики, чем тот, который представил Дональд Трамп. Он видит себя как деalmaker, в то время как в Германии мы ценим сотрудничество и дипломатию. Я считаю Демократическую партию в США более левой, чем социал-демократической, но это сложная идеология, которая охватывает различные общественные нужды.

Как бы вы охарактеризовали Камалу Харрис?

Как кандидата Харрис подчеркивала, что граждане должны иметь свободу самостоятельно принимать решения, и правительство должно избегать излишнего вмешательства. На основе этого я бы назвал демократов лево-либеральной группой, склоняющейся влево от центра, но приоритетной является свобода и liberty в обществе.

Вы установили контакты для потенциального республиканского президентства на этот раз, учитывая прошлую победу Трампа?

В настоящее время важно поддерживать существующие партнерства, отслеживать развитие политического ландшафта и устанавливать новые связи. Многие люди, движимые своим кандидатом в президенты, стремятся построить мосты и воспользоваться возможностями. В случае победы фокус лидерства смещается на их обязанности, что может ограничить их доступность для разговоров. В результате важно оставаться присутствующим на протяжении этих переходов. Я поддерживаю отношения с членами Конгресса и сенаторами обеих политических партий.

Какой исход выборов был бы более выгоден для Германии, учитывая ее интересы?

Независимо от результата выборов нам нужно обращаться и готовиться к каждому сценарию. Наши основные заботы лежат в области внешней и экономической политики. Германия сильно зависит от экспорта. Наше процветание зависит от продажи немецких товаров по всему миру, в том числе в США. Поэтому мы выступаем за сильную трансатлантическую торговлю и против новых тарифов.

Какая позиция Германии по вопросам внешней политики, таким как Китай, Россия и НАТО, если победит Трамп?

Авторитарные страны, такие как Россия и Китай, представляют значительные вызовы для демократий во всем мире. Вместе мы должны столкнуться с этими проблемами, чтобы сохранить наши общие ценности и общественные свободы. Мы постоянно являемся мишенью пропаганды, дезинформации и кибератак со стороны враждебных стран, таких как Россия и Иран. Важно сотрудничать с демократиями во всем мире, чтобы бороться с этими угрозами.

У вас есть предпочтение между Трампом или Харрис?

(Нет ответа, так как вопрос не напрямую связан с существующими ответами и не предоставляет достаточного контекста или уточнения.)

Германия поддерживает более единый подход к решению проблем с Китаем и Россией. Демократы, кажется, больше соответствуют нашим интересам, но республиканцы под Трампом склонны к протекционизму и изоляционизму. Чтобы уточнить, мы утверждаем, что Китай и Россия работают вместе, и противодействие Китаю требует сотрудничества между демократическими нациями. Мы должны признать риски зависимости от Китая, одновременно продвигая трансатлантическую торговлю, чтобы снизить нашу зависимость от авторитарных государств.

Зависимость Германии от торговли с Китаем также является вопросом. Можете ли вы уточнить свою стратегию по балансировке этих интересов?

Мы работаем над снижением нашей зависимости от Китая, одновременно укрепляя трансатлантическую торговлю. В сущности, мы выступаем за увеличение сотрудничества с США и Европой, чтобы снизить нашу уязвимость перед авторитарными странами, одновременно способствуя благополучию наших экономик. Предложенные Трампом тарифы tanto для Китая, как и для Европы, встретят сильное противодействие со стороны Германии.

Как вы будете противостоять потенциальным тарифным барьерам?

Мы должны понимать, что Трамп ценит переговоры и заключение сделок. Если мы не можем предложить ему взаимовыгодные решения, мы не можем ожидать, что он будет заинтересован в наших интересах. Поэтому мы должны маневрировать в этой динамике, четко выражая наши ценности и приоритеты. В трансатлантических отношениях мы разделяем общий интерес в снижении экономического апартеида от авторитарных государств, в частности, от Китая. В области внешней политики мы должны работать вместе, чтобы сохранить наши свободные и открытые общества.

Трамп предлагал мгновенно прекратить конфликт на Украине и прекратить assistance. Какая позиция Германии по этому сценарию?

Мы считаем, что решение глобальных конфликтов требует совместных усилий и сотрудничества. США и Европа разделяют общие ценности как демократии, и мы должны стоять вместе против авторитарных держав. Многие вопросы, такие как Россия, Китай и война на Украине, требуют коллективного внимания и действий. Мы не можем позволить себе попасть в ловушку идеологического разделения, когда мы сталкиваемся с этими вызовами вместе.

Что вы думаете об этом?

Путин решительно отверг все дипломатические усилия. Он не признает Украину подходящим собеседником. Для него Украина не является суверенным государством, и даже нет настоящего украинского народа. Следовательно, с его точки зрения, нет никого, с кем можно было бы вести переговоры. Он, похоже, намерен вести переговоры с США, как бы над головой Украины, почти над головами западных европейцев. Вот где нам нужно напомнить США: если вы хотите вести переговоры с Путиным, вам нужно поговорить и с нами тоже. Речь идет о нашем будущем, о нашей европейской безопасности. Если Путин попытается изменить границы Европы силой, мы все должны коллективно заинтересованы в предотвращении этого.

Кто тогда может остановить Путина?

В настоящее время только украинские силы пытаются остановить Путина. Если они потерпят неудачу, в конечном итоге придется вмешаться другим. Если использование военной силы для навязывания имперских интересов станет трендом в Европе, могут появиться подражатели во всем мире. Поэтому конфликт на Украине не является всего лишь вопросом для европейцев, а испытанием для международного сообщества в целом. Если запрет ООН на насилие начнет ослабевать, не останется никакого всемирно обязательного международного порядка. Вот почему я считаю, что эти вопросы не так легко разрешить, как некоторые, подобные Дональду Трампу и определенным республиканцам, могут думать.

Есть ли план Б в Бундестаге на случай, если США прекратят помощь Украине, пока продолжается конфликт?

Европе нужны лидеры. Нам нужно работать вместе как европейцам, и как самой экономически сильной стране в Европе, Германии следует взять на себя руководство. Мы оказываем военную помощь Украине, чтобы остановить Путина. Если Украина не сможет этого сделать, Путина нужно остановить еще больше. Если американцы решат прекратить свою поддержку Украины, чего я пока не ожидаю, тогда нам в Европе придется взять на себя больше ответственности. Либо Украина сможет остановить Россию, либо ситуация для нас в демократической Европе станет все более сложной и опасной.

Роланд Петерс обсудил этот вопрос с Томасом Сильберхорном на полях съезда демократов в Чикаго

Европейский Союз в целом разделяет с Соединенными Штатами интерес к сдерживанию влияния Путина на Украине. При возможной победе Трампа Германия, как ключевой член Европейского Союза, должна будет сыграть более активную роль в поддержании трансатлантических отношений и противодействии действиям Путина. Ключевая стратегия Европейского Союза по балансировке своей зависимости от торговли с Китаем, одновременно продвигая трансатлантическую торговлю, заключается в укреплении экономических связей с Соединенными Штатами и другими демократическими странами.

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