Германия будет наказывать миллиардами

Высокие выбросы в секторе транспорта могут обойтись Германии дорого, согласно расчетам. Несмотря на то, что до возможных миллиардных штрафов ЕС еще есть время, серьезные меры, похоже, еще далеки.

Несоблюдение целей по климату в транспорте может обойтись Германии от 9 до 55 миллиардов евро к 2030 году, согласно расчетам Spiegel. Журнал ссылается на ожидаемые штрафные платежи ЕС за период 2021-2030 годов, основанные на оценках экспертного совета правительства по вопросам климата, согласно которым без существенных контрмер выбросы в транспорте, скорее всего, окажутся значительно выше целевых.

Если Германия не достигнет целей по выбросам CO2 в секторах, таких как транспорт, здания или промышленность, ей придется покупать квоты на выбросы у стран ЕС, превышающих свои цели. Широкий диапазон цен объясняется неопределенностью цены на сертификаты CO2 к 2030 году. Spiegel оценивает, что эта цена может колебаться от 45 до 260 евро за тонну, с наиболее вероятной ценой около 130 евро.

Текущие прогнозы показывают, что Германия может не достичь целей ЕС по транспорту на 180 миллионов тонн и по зданиям на около 32 миллионов тонн. Даже при самом низком предполагаемом цене 45 евро за тонну это обойдется в штрафные платежи в размере 9,5 миллиардов евро, согласно Spiegel.

Меры, такие как общее ограничение скорости, могли бы существенно снизить эту сумму. Ограничение скорости 120 км/ч на автомагистралях и 80 км/ч в других местах могло бы сэкономить около 39 миллионов тонн эквивалентов CO2 между 2024 и 2030 годами, согласно расчетам Umweltbundesamt. Однако министр транспорта Волкер Виссинг пока решительно отвергает такое ограничение скорости.

Цель правительства поставить на немецкие дороги к 2030 году хотя бы 15 миллионов более чистых электромобилей, скорее всего, будет провалена на шесть миллионов автомобилей, согласно исследованию think tank Agora Verkehrswende и консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Комиссия выразила обеспокоенность возможным невыполнением Германией своих целей по выбросам в различных секторах, в том числе в транспорте. Если эти цели не будут достигнуты, ЕС может наложить финансовые санкции, как предупреждает экспертный совет правительства по вопросам климата.

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