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Геринг-Эккардт и Брантнер, отличающиеся черно-зелеными глазками

 and  Viktoria Klein
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Геринг-Эккардт и Брантнер, отличающиеся черно-зелеными глазками

Согласно претенденту на пост лидера партии "Зеленые" Франциске Брантнер и заместителю председателя Бундестага Каtrin Гёрлинг-Эккардт, существует несколько причин, по которым коалиция с ХДС могла бы быть выгодной. Несмотря на разногласия внутри Союза, с угрозой вето от лидера ХСС Содера и призывом к "радикальному повороту" от кандидата в канцлеры Мерца, Гёрлинг-Эккардт считает, что черно-зеленая коалиция на федеральном уровне могла бы быть многообещающей. Она указала на то, что "Зеленые" успешно управляли в союзе с демократическими партиями в различных конфигурациях земель и что смена курса с управления вместе со СДПГ и ФДП на федеральном уровне не исключена.

Соответствующие коалиции в землях эффективно решают существующие проблемы, заявила Гёрлинг-Эккардт газете "Новая Оснабрюcker Zeitung". "Это также может сработать на федеральном уровне", - сказала она. "ХДС сейчас стоит перед важным выбором: либо победит Фридрих Мерц и Hendrik Wüst, либо Маркус Сёдер". Следующие федеральные выборы запланированы на осень 2025 года.

Вето или ждать смены курса?

Лидер ХСС Сёдер, который ранее полностью поддержал кандидата в канцлеры от ХДС Мерца, позже угрожал ветировать коалицию с "Зелеными" на федеральном уровне. Хотя Мерц на данный момент исключает такую коалицию, он не исключает возможности в будущем, если "Зеленые" будут готовы к изменениям. В интервью "Süddeutsche Zeitung" Мерц сказал, что речь идет о "радикальном повороте в экономической и экологической политике" со стороны "Зеленых". Черно-зеленые коалиции уже управляют в Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии, где Вюст является главой правительства.

Кандидат на одну из двух позиций в новом руководящем дуэте "Зеленых" Франциска Брантнер подчеркнула успешное сотрудничество между ее партией и ХДС в своей родной земле Баден-Вюртемберге в интервью "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Демократы не должны всегда предполагать, что они не могут работать с другими демократами сразу", - сказала она. "Мы должны сосредоточиться на том, что мы можем достичь вместе". В Баден-Вюртемберге министр-президент от "Зеленых" Винфрид Креtschmann управляет с помощью черно-зеленой коалиции. Когда ее спросили об отказе Сёдера от "Зеленых", Брантнер ответила: "Ну, с Сёдером, все зависит от дня и времени, что он говорит".

На прошлой неделе два сопредседателя "Зеленых" Рикарда Ланг и Омид Нурипуур объявили об отставке после плохих результатов партии на выборах в ландтаг Бранденбурга. Наблюдатели ожидают, что партия будет все больше сосредоточиваться на своем потенциальном кандидате в канцлеры, министре экономики Роберте Хабеке в будущем.

Коалиция "трафик-лайтс" между ХДС и "Зелеными" показала многообещающие результаты в нескольких конфигурациях земель, как отметила заместитель председателя Бундестага Каtrin Гёрлинг-Эккардт. Периодически Сёдер, лидер ХСС, заявлял о своем намерении ветировать федеральную коалицию "трафик-лайтс", в то время как Мерц, кандидат в канцлеры от ХДС, остается открытым для такой возможности в будущем, если "Зеленые" будут готовы к необходимым изменениям.

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