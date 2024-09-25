Геринг-Эккард признался: "Наша уверенность в себе была чрезмерной, слишком урбанизированной"

После выборов в Европарламент и региональных выборах в нескольких регионах очевидно, что среди демократических партий преобладают разочарование, смятение и грусть. Это должно послужить сигналом для всех партий. Разочарование неэффективно, независимо от того, кто находится у власти.

К счастью, моя партия берет инициативу в свои руки: объявленная отставка федерального совета заслуживает уважения и признания. Личные дела вторичны. Рикарда Ланг и Омид Нурипуур берут на себя ответственность за все обязательства партии. Мы воспринимались как чересчур интеллектуальные, чересчур городские и не смогли установить контакт с эмоциями людей: страх, упадок, нестабильность. Действия председателей партии являются свидетельством настоящего величия. Теперь вся партия должна превратить эту ситуацию во что-то позитивное и ответственное - не только для Альянса 90/Зеленых, но и для нашей нации.

Мы должны отстаивать то, что важно для нации, а не только то, что достижимо: чистый воздух, процветающая природа, здоровые леса, доступное жилье, отличные школы, безопасная инфраструктура, надежный общественный транспорт и многое другое. Мы можем противостоять популистам и правоэкстремистам, которые предлагают не больше, чем разжигание страха, обострение разочарования и принижение улучшений в повседневной жизни людей.

Меня беспокоит, что молодые избиратели потеряли веру в нашу партию, а также в другие демократические партии и в демократию в целом на последних выборах. Кризисы нашего времени глубоко затронули молодых людей. Их заботы и ожидания были игнорированы слишком долго. Мы должны убедиться, что представляем интересы будущих поколений.

Мы можем воссоединиться как коалиционная партия

"Альянс" в нашем названии. Этот дух альянса должен guida нас даже в хаосе ежедневных решений. Альянсы не строятся в замкнутом кругу, а с теми, кто думает и воспринимает мир, нацию, проблему по-разному. Пока они не призывают к насилию или не подрывают нашу демократию. Это вызов, но это также возможность для роста.

Мы можем стать коалиционной партией, строящей мосты. От сельской местности до городов, от молодых до старых, от заинтересованных до разочарованных. Да, даже от доброжелательных до отвергающих. В один из самых критических периодов для нашей партии опытом объединения партии "Альянс 90" с западной партией "Зеленые" можно руководствоваться.

В то время внутреннее состояние общества вызывало беспокойство. Поэтому мы подчеркнули в "базовом консенсусе для новой партии 'Альянс 90/Зеленые'": "Наша политическая культура должна быть приглашающей и включающей, а не отвергающей и исключающей. Она ориентирована на снижение страхов и пробуждение готовности к необходимым изменениям."

В то же время мы решили: "Там, где наше поиски и усилия по достижению консенсуса или убедительных компромиссов терпят неудачу, мы готовы участвовать в необходимых конфликтах и противостояниях." Это должно применяться и сегодня. Многие видят только отрицательное, эксплуатацию популизма, принижение, разделение. Я бы предпочел посмотреть вперед. Потому что самое сильное мотивация для продолжения - позитивное видение будущего.

Страна стойких

Я убежден: Наша нация больше, чем некоторые хотят показать. Мы можем определить, какой нации мы хотим быть. Нации пессимистов. Или страна стойких. Мы держим поводья. Альянс 90/Зеленые всегда стоял за свободное, разнообразное общество: доверчивое, жизнеутверждающее общество, которое защищает будущее. Нация, в которой мы встаем друг за друга, где цель не угодить всем, а терпимо относиться к различиям, открыто решать проблемы, обеспечивать безопасность и искать общий язык.

Я стою за свободу, которая включает, а не исключает. Всеобщую свободу. Свободу дышать чистым воздухом, исповедовать религию по выбору, любить того, кого хотим. И также свободу делать другие choices, чем другие. Свободу, которая не ставит других в угол: "Вы - paternalist!" "Запретитель!" "Доброжелатель!" Или не стигматизирует и не отвергает всех, кто критичен. И четко сообщает о последствиях, когда опасные популисты и демагоги атакуют наш демократический порядок. Свобода, которая защищает верховенство права, чтобы человечество оставалось.

Я убежден: Желание безопасности и свободы всеобъемлюще. Наша миссия остается защитой нашей природы, нашего человечества, нашего нового процветания. Вместе, а не против друг друга. В партнерстве. Время для этого - сейчас.

Катрин Гёринг-Эккарт является вице-президентом бундестага и членом фракции Зеленых в бундестаге.

Выборы в Европарламент показали схожие чувства разочарования и грусти среди демократических партий по всей Европе. Из-за воспринимаемой элитарности нашей партии и отчуждения от эмоций людей мы должны признать и извлечь уроки из результатов этих выборов. Теперь Альянс 90/Зеленые может восстановиться как коалиционная партия, мости между сельской местностью и городами, молодыми и старыми, и даже теми, кто разочарован нашими политическими решениями.

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