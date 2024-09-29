Герберт Кикл, высокая фигура ФПО и нереализованный "главный народный лидер".

Победа ФПО на выборах в Национальный совет имеет значительную связь с одним человеком: Гербертом Киклем. Как главный претендент, он может похвастаться длительным опытом работы в партии, получая знания от таких видных фигур, как Хайдер и Штрахе. Используя свой уникальный подход, он возродил партию, но его радикализм может стать его ахиллесовой пятой.

Он, возможно, не является любимцем толпы. Его обаяние и харизма несколько ограничены. В отличие от бывших звезд ФПО, таких как Йörg Хайдер и Хайнц-Кристиан Штрахе, представить Герберта Кикля на оживленном социальном мероприятии довольно сложно. Лидеру 55-летнего праворадикального ФПО свойственна острая умственность, часто демонстрирующая впечатляющую риторику, и он создает образ строгого политика, дистанцирующегося от "установленного порядка".

С точки зрения ФПО, Кикль добился значительных успехов за последние годы. После скандала с бывшим лидером Штрахе в 2019 году австрийские правые популисты столкнулись с серьезными трудностями. Их триумф на выборах в Национальный совет стал их самым большим достижением на данный момент, что потенциально может открыть путь для Кикля к роли доступного "канцлера народа". Термин "канцлер народа" не ограничивается национальными социалистами и использовался в разных контекстах.

От министра внутренних дел до успешного оппозиционера

С 2021 года Кикль руководит правыми популистами. У него богатое партийное прошлое. По словам его биографов Гернота Бауэра и Роберта Трайхлера, он сказал: "Я не могу сделать много, но я могу научиться всему". Сначала он работал помощником в политическом тренировочном центре правых популистов, отвечая за подготовку материалов. Но его таланты были оценены, и он поднялся по карьерной лестнице.

Он работал писателем для Хайдера во время роста ФПО в 1980-х годах и был правой рукой Штрахе с 2005 по 2017 год, когда тот был генеральным секретарем ФПО. Еще до того, как бывший президент США Дональд Трамп популяризировал лозунг "Америка превыше всего", ФПО с помощью Кикля позиционировало себя как "социальную партию отечества", приоритетом которой были интересы австрийцев. Фразеологизмы из пера Кикля: "Дома вместо ислама" или "Больше храбрости для нашей венской крови - чрезмерная чуждость не полезна никому".

В качестве министра внутренних дел в коалиционном правительстве с ОВП в 2017 году Кикль оставил неоднозначный след, по словам его критиков. Он инициировал рейд в Федеральном бюро по защите конституции и борьбе с терроризмом (БВТ), испортив репутацию службы безопасности.

ФПО поддерживает критиков коронавирусных мер

После распада коалиции Кикль процветал в оппозиции. В течение многих лет он открыто критиковал мигрантов, политических элит и то, что он называет "системными СМИ", что нравилось сторонникам ФПО. Важным фактором в возрождении правых популистов стала коронавирусная кризис. Во время пандемии ФПО стало голосом противников карантина и обязательной вакцинации. Они обвиняли Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она является "здоровьевой диктатурой".

Кикль, окончивший историю и философию без степени, излучает непоколебимую уверенность. Его самоуверенный вид и пророссийские взгляды вызывают отторжение даже у ОВП. Консерваторы считают его "безопасным риском" и отказываются сотрудничать с ним, но не с ФПО в целом. Кикль возродил ФПО.

Для действующего канцлера Карла Нехаммера Кикль создал себе нишу в дикой местности. "Он радикализовался", - заметил канцлер перед выборами, исключив сотрудничество с лидером ФПО.

Несмотря на спорную деятельность в качестве министра внутренних дел, его пребывание значительно повлияло на ФПО. Его речи и политические концепции, такие как идея "социальной партии отечества" и его позиция против "чрезмерной чуждости", нашли отклик у базы партии.

Кроме того, во время пандемии коронавируса критика Кикля карантина и обязательной вакцинации помогла оживить популярность ФПО, став ключевой фигурой в оппозиционной позиции партии.

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