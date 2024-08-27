Генерал Макмастер приписывает президенту Трампу ответственность за беспорядочное вывод войск из Афганистана.

Макмастер рассказал CNN, что в 2017 году Трамп принял решение о сохранении присутствия США в Афганистане, но позже передумал. Администрация Трампа в итоге договорилась с талибами о выводе американских войск к маю 2021 года, что позже было перенесено Байденом на август.

"Он не смог придерживаться своего решения", - сказал Макмастер, который был советником по национальной безопасности Трампа с начала 2017 года до апреля 2018 года, в программе "AC 360". "Он не придерживался своего решения. И я думаю, что люди, которые были рядом с ним, манипулировали им этими лозунгами: "Конец бесконечным войнам" и "Афганистан - могила империй" и так далее".

Когда его спросили, несет ли Трамп какую-либо ответственность за спорный вывод под руководством администрации Байдена, Макмастер ответил: "О да".

В понедельник Трамп принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище в Virginie в трехлетнюю годовщину атаки на аэропорт Кабула у ворот Аббея, в результате которой погибли 13 американских военных. Его сопровождали члены семей погибших военнослужащих. Бывший президент часто критиковал администрацию Байдена, в последний раз вице-президента Камалу Харрис, своего возможного соперника на выборах 2024 года, за хаотичный вывод американских войск из Афганистана.

В своей новой книге "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе" Макмастер пишет о своей вере в то, что Трамп искал похвалы и одобрения от авторитарных иностранных лидеров, таких как президент России Владимир Путин и бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, чтобы казаться сильным самому.

"Я пытаюсь объяснить действительно некоторые сильные стороны характера президента, но также и его уязвимости. И, конечно, временами я был неохотно писать об этом, потому что я не хочу давать, если он будет переизбран, своего рода руководство по тому, как можно, возможно, манипулировать Дональдом Трампом", - сказал Макмастер в понедельник.

Комментарии Макмастера о времени Трампа в Белом доме совпали с тем, как американцы решают, переизбрать ли республиканского кандидата в президенты или сделать Харрис своим новым главнокомандующим. Хотя временами критикуя бывшего президента, Макмастер предоставил необычный и тонкий взгляд на процесс принятия решений Трампом.

"Я действительно видел, как он учится и приспосабливается, действительно углубляет понимание ситуаций. Люди часто говорили мне: "Он слушает, он?" Да, он слушает. Но часто, когда он приходит к тому, что я считаю действительно прочным выводу, основываясь на разговорах с широким кругом людей, получении широкого круга взглядов, часто он не может удержаться на этом решении, и тогда политика теряет опору", - сказал он Коуперу.

Трамп назначил Макмастера, трехзвездного генерала, служившего с отличием в войне в Персидском заливе 1991 года и войне в Ираке, своим советником по национальной безопасности в феврале 2017 года.

Макмастер прослужил в администрации Трампа чуть больше года и был заменен бывшим американским послом и аналитиком Fox News Джоном Болтоном - который сам выпустил книгу, содержащую тревожные и шокирующие утверждения о своем времени работы на Трампа.

Когда его спросили, будет ли он работать в администрации Трампа снова, Макмастер сказал, что не будет. "Я думаю, Андерсон, я буду работать в любой администрации, где я чувствую, что могу сделать разницу, но я, знаете ли, уже выжат с Дональдом Трампом", - сказал он.

И когда его спросили, будет ли он работать в администрации Харрис, Макмастер сказал: "Я не знаю, буду ли я эффективен там тоже, основываясь, вероятно, на моих разных точках зрения и на то, что является разумной политикой в отношении Ближнего Востока, или, знаете ли, заполните пробел".

В CNN Кэти Салливан и Питер Берген внесли вклад в этот отчет. Этот отчет был обновлен дополнительной информацией.

В свете меняющейся ситуации с присутствием США в Афганистане Макмастер заявил, что Трамп столкнулся с трудностями в том, чтобы придерживаться своих решений, часто поддаваясь внешним влияниям и лозунгам. Политика сыграла значительную роль в формировании позиции Трампа по афганскому вопросу, как видно из его частых критических замечаний в адрес администрации Байдена по поводу вывода.

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