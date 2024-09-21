General Motors начинает отзыв примерно 450 000 спортивных легковых автомобилей в Соединенных Штатах.

GM отзывает 449 671 пикапов и внедорожников в США из-за неисправных индикаторов предупреждения. В автомобилях, затронутых этой проблемой, программное обеспечение может не показывать снижение уровня тормозной жидкости, как было установлено американским органом по безопасности дорожного движения NHTSA.

Этот отзыв распространяется на определенные версии Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 2023 года, а также на некоторые Chevrolet Tahoes и Cadillac Escalades 2023-2024 годов. Дилеры удаленно устранят эту проблему, установив обновление программного обеспечения модуля электронного управления тормозами.

Американский конкурент Форд также изучает возможность отзыва более 144 000 автомобилей, согласно данным NHTSA. В некоторых моделях Ford Maverick 2022-2024 годов экран задней камеры замораживается при включении задней передачи.

GM решает эту проблему, отзывая свои затронутые модели 2023 года, в том числе Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500, а также некоторые Chevrolet Tahoes и Cadillac Escalades. Кроме того, GM, как и Форд, серьезно относится к этому вопросу, гарантируя, что их обновления программного обеспечения будут установлены удаленно для устранения проблемы с неисправными индикаторами предупреждения в их пикапах и внедорожниках.

Читайте также: