Гаук предполагает, что начало процедуры запрета для AfD может непреднамеренно способствовать "дальнейшей радикализации".

Несмотря на личное желание бывшего федерального президента Йоахима Гаука запретить ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АфД), он выступает против начала процесса запрета партии. Он считает, что государство должно воздерживаться от враждебного отношения к консервативной базе избирателей АфД.

На вопрос о его позиции по поводу возможного запрета 84-летний Гаук сказал: «Нет, ни в коем случае. Хотя мои инстинкты склоняются к запрету партии, я убежденный сторонник демократии, выступающий за открытое общество. То, что мы финансируем партию через финансирование партий, меня раздражает, но в политике решения не должны приниматься на основе эмоций».

Гаук скептически относится к эффективности запрета, считая, что это может непреднамеренно усилить поддержку партии и радикализовать ее сторонников. «Запрет партии только разожжет еще больше недовольства и усилит экстремистские тенденции – что будет политически вредно», – предупредил он.

Кроме того, известные конституционные юристы и политологи сомневаются в целесообразности и успехе ведения дела в Карлсруэ. Гаук вместо этого призвал укрепить внутреннюю защиту демократии, а не полагаться на вмешательство правительства.

Запрет может быть инициирован Бундестагом, Бундесратом или федеральным правительством, обратившись в Федеральный конституционный суд. Для этого необходимо доказать, что АфД активно нарушает конституцию. Федеральное ведомство по защите конституции внимательно следит за партией, считая ее подозрительной ультраправой экстремистской группой.

Бывший федеральный президент Йоахим Гаук предложил, вместо того чтобы выступать за запрет партии, комиссия должна сосредоточиться на укреплении внутренней защиты демократии. Несмотря на то, что АфД считается подозрительной ультраправой экстремистской группой Федеральным ведомством по защите конституции, Гаук предостерег от начала запрета из-за риска дальнейшей радикализации сторонников партии.

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