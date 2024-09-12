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ПолитикаНовостиКонтрабанда

Гана повышает цену на какао на 45%.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Гана увеличивает стоимость какао на ожидаемых 45%
Гана увеличивает стоимость какао на ожидаемых 45%

Гана повышает цену на какао на 45%.

Чтобы бороться с растущим контрабандом и помочь фермерам, администрация Ганы существенно повысила цены на какао. Установленная цена закупки 64-килограммового мешка какао-бобов в этом сезоне составляет $192 (примерно €174), согласно Министерству сельского хозяйства. Это увеличение на 45%. Гана занимает второе место в мире по производству какао.

Новая цена вступила в силу немедленно, объявил министр сельского хозяйства Брайан Ачеампонг. Гана уже повышала цены на какао в апреле. Теперь фермеры получают $3000 за тонну какао-бобов.

Однако глобальная рыночная цена колеблется около $7000. В Гане, где правительство диктует цены и фермеры обязаны продавать свой урожай государственной компании Cocobod, фермеры все чаще незаконно вывозят какао-бобы из страны, чтобы продать их по этим ценам.

Промышленность какао вносит значительный вклад, около 10%, в ВВП Ганы. Около миллиона человек, проживающих в стране из примерно 33 миллионов, зависят от выращивания какао как от основного источника дохода.

К сожалению, повышение цен на какао привело к увеличению незаконной деятельности, с фермерами, незаконно экспортирующими свой урожай на зарубежные рынки для продажи по более высоким глобальным ценам. Несмотря на новую цену в $3000 за тонну, правительственная цена по-прежнему существенно отстает от глобальной рыночной цены в $7000.

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