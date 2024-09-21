Гаитянские беженцы искали спокойствия в своей стране, но теперь обнаруживают его нарушенным в Спрингфилде.

Три года назад Дорсайнвиль столкнулся с трудным положением: рисковать своей жизнью, чтобы остаться в Гаити и увидеть рождение своего ребенка, или бежать от жестоких банд, которые опустошили его страну и сделали его мишенью.

Он поделился своими мыслями с CNN, сказав: "Я не exactly хотел уезжать, но они охотились за мной." Получение степени в медицинском училище означало, что банды верили, что он обладает активами, в частности, финансовыми, но Дорсайнвиль уточнил, что он просто предоставлял медицинскую помощь своей общине без значительных доходов.

В конце концов, его невеста дала ему совет, сказав: "Если они за тобой охотятся, тебе придется уйти."

В результате, подобно многим другим гаитянам, Дорсайнвиль иммигрировал в Соединенные Штаты, где ему была предоставлена временная защита. Он eventually поселился в Спрингфилде, Огайо, где жил его брат и предлагал чувство безопасности и тепла.

К сожалению, это чувство безопасности рухнуло в последние несколько дней, когда Спрингфилд был заполнен угрожающими сообщениями после ложных обвинений, сделанных бывшим президентом Дональдом Трампом и его вице-президентом, которые подразумевали, что иммигранты в городе занимаются кражей и поеданием собак.

В результате, Колледж Кларк-Стейт, где Дорсайнвиль изучал сестринское дело, временно переключился на дистанционное обучение. Одновременно больница, где он работал в качестве реабилитационного медсестры, была вынуждена закрыться из-за этих угроз.

Дорсайнвиль сказал CNN, что растущее беспокойство вернуло ему часть страха, с которым он столкнулся в Гаити. Он сказал: "Я подумал про себя: 'Окей, я приехал сюда, чтобы найти мир, и я бежал из своей страны из-за этого, и вот, то же самое происходит прямо сейчас.' Это трудно".

'Мы не получали угроз всего неделю назад'

Несомненно, для некоторых людей легко недооценить серьезность этих утверждений во время президентских дебатов прошлой недели, но для гаитянского сообщества Спрингфилда их страхи далеки от смешных.

Мадет Мэро, гаитянский иммигрант и лютеранский пастор, выразил свои опасения по поводу их безопасности и будущего. Мэро задумался: "Что Гаити сделало миру, что они так сильно нас ненавидят?"

На пресс-конференции губернатор Огайо Майк ДеВайн подчеркнул усилия, предпринятые различными правоохранительными органами, в том числе ФБР и ATF, чтобы защитить Спрингфилд.

Энди Уилсон, директор Департамента общественной безопасности Огайо, сказал: "Мы получаем многочисленные ложные сообщения о взрывах каждый день, но все они оказались fabri".

По словам Уилсона, губернатор сообщил, что город получил более 30 угроз за последнюю неделю. Два местных Walmart и несколько школ были эвакуированы из-за этих угроз. Несмотря на то, что они оказались ложными, они способствовали преобладающему чувству страха и дискомфорта в сообществе.

Школы в городе открылись с дополнительными мерами, такими как присутствие патрульной службы штата, камеры-вышки и собаки для обнаружения взрывчатых веществ. На пресс-конференции мэр Спрингфилда Роб Рю поблагодарил губернатора за опровержение этих ложных обвинений и призвал национальных лидеров "ограничить использование своих слов и говорить искренне".

"Мы не испытывали угроз или этих опасений всего неделю назад", - сказал Рю. "Мы не имели этих дорогостоящих последствий для Спрингфилда и Огайо всего неделю назад".

Рю ранее подчеркивал, что Спрингфилд испытал рост населения на 25% за последние три года. Город оценивает, что между 12 000 и 15 000 иммигрантов проживают в Спрингфилде и окружающей Кларк-графстве.

Рю и городские чиновники неоднократно подтверждали, что гаитянские иммигранты проживают в Спрингфилде легально в рамках программы иммиграционной амнистии, которую администрация Байдена ввела в 2023 году для обеспечения безопасных и организованных путей для граждан Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы, испытывающих неотложные гуманитарные нужды.

Марджори Ковелески, гаитянский иммигрант, проживающий в США и долгожитель Спрингфилда, сказал, что многие гаитяне выбирают Спрингфилд из-за его репутации безопасности, низкой стоимости жизни и рабочих мест.

"Было почти так, как если бы во время распродажи в Good Friday в Macy’s было отличное предложение, и все твои друзья вскоре узнают об этом, и магазины будут переполнены", - сказал он.

Однако внезапный приток иммигрантов также создал нагрузку на ограниченные ресурсы города. Ранее в этом году Брайан Хек, городской менеджер Спрингфилда, написал письмо сенатору Шерроду Брауну, демократическому представителю Огайо, с просьбой о большей федеральной поддержке города. В письме Хек объяснил, что рост населения делает сложным размещение каждого жителя.

"Несмотря на то, что ожидается 2000 дополнительных жилых единиц в течение следующих 3-5 лет, этого все равно недостаточно", - написал Хек в своем письме.

В этом месяце офис ДеВайна объявил, что Огайо выделит 2,5 миллиона долларов на увеличение первичной медицинской помощи в городе и расширение услуг перевода для удовлетворения потребностей иммигрантов.

После увеличения дорожно-транспортных происшествий, таких как авария, в которую попал гаитянский иммигрант, приведшая к трагической смерти 11-летнего ребенка, офис губернатора распорядился усилить патрулирование дорожной полиции штата. Город также планирует предоставить курсы вождения, специально разработанные для гаитян и говорящих на креольском языке.

Однако на недавнем заседании городской комиссии некоторые местные жители Спрингфилда выразили обеспокоенность по поводу того, что ресурсы, казалось, сосредоточены на общинах иммигрантов, а не на оказании помощи местным жителям.

"Люди действительно устали", - сказал один из мужчин на заседании. "Многие люди так думают. Я не единственный, кто об этом говорит, но я достаточно мужчина, чтобы признаться в этом".

Гаитяне стремятся к созданию ценности, а не к благотворительности

Ковельски признает, что за годы наблюдала значительные изменения в своем городе. Уехав из Нью-Йорка после терактов 11 сентября и переехав в то, что она называет "Медленный-о", ее семья открыла магазин матрасов в Спрингфилде. Со временем стало очевидно, что городской спад и проблемы бизнеса стали явными.

"Мы обанкротились, потому что не могли найти рабочих", - сказала она, добавив, что многие местные предприятия испытали тот же спад.

Однако она верит, что приток гаитянских иммигрантов оживил город. Ковельски теперь работает в качестве переводчика на гаитянский креольский и общественного активиста.

"Есть две стороны у каждой истории", - сказала она. "Да, некоторые жители чувствуют, что это нашествие и мы теряем слишком много ресурсов. Но гаитяне не хотят подачек; мы здесь, чтобы работать. Это менталитет гаитян - они хотят вносить вклад".

Охранная компания в Огайо заявила, что спрос на рабочую силу в широком районе Спрингфилда высок и оценила, что большинство людей, которых они связывают с местными компаниями, - гаитянцы.

"На данный момент мы, вероятно, делимся примерно 60 на 40", - сказал Кори Уорден, президент Job Talent Connect, охранной компании, которая помогает соединять потенциальных работников с компаниями в регионе.

Компания Уордена также помогает компаниям предоставлять транспорт тем, кто хочет работать, но не имеет средств на это - услуга, доступная любому работнику, а не только иммигрантам.

Трамп объявил в среду, что планирует посетить Спрингфилд "в течение следующих двух недель".

Мэр Рю заявил на пресс-конференции, что визит любого из кандидатов в президенты будет обременительным для уже напряженных ресурсов города.

"Если он решит изменить свои планы, это отправит мощное сообщение гармонии городу Спрингфилду", - сказал он.

В своей квартире Дорсайнвиль проходит онлайн-курсы, которые он находит более сложными из-за того, что английский язык для него второй.

Он сказал, что прошлая неделя радикально изменила в основном гаитянский район. Люди раньше ходили по тротуарам и приветствовали друг друга; теперь они боятся выходить из дома.

Но несмотря на угрозы, Дорсайнвиль сохраняет надежду.

"Последние несколько дней я чувствовал себя немного подавленным, но по какой-то причине я чувствую себя лучше сейчас", - сказал он. "Вы знаете почему? Потому что мои учителя, коллеги, друзья - даже люди, у которых не было моего контактного информация - связались со мной, спрашивая: "Как вы держитесь? Мы любим вас; мы нуждаемся в вас здесь". Так что в этом обществе много любви".

Дорсайнвиль надеется, что Спрингфилд вернется к своему мирному прошлому. Он также хочет, чтобы его невеста и дочь на Гаити когда-нибудь испытали тот же мир и стабильность, которые привели его в город вначале.

"К сожалению, мы не можем принять всех гаитян, которые приходят сюда. Мы должны восстановить нашу страну дома", - сказал он. "Я думаю, что однажды я вернусь, чтобы помочь".

CNN's Omar Jimenez и Meridith Edwards отчитались из Спрингфилда, Огайо, а Chelsea Bailey написала из Вашингтона, округ Колумбия.

Несмотря на недавние угрозы и напряженность, сообщество Дорсайнвиля в Спрингфилде показало свою поддержку. Он поделился: "Мои учителя, коллеги, друзья - даже люди, у которых не было моего контактного информация - связались со мной, спрашивая: "Как вы держитесь? Мы любим вас; мы нуждаемся в вас здесь".

В свете этих событий Дорсайнвиль и многие другие гаитяне в Спрингфилде ждут возвращения мира и стабильности. Он выразил: "Я думал про себя: "Ох, я прихожу сюда, чтобы найти мир, и я бежал из своей страны из-за этого, и сейчас то же самое происходит". Это чувствуется тяжело", но добавил: "По какой-то причине я чувствую себя лучше сейчас".

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