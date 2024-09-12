Гаити выражает возмущение в отношении Трампа из-за ложно расистского замечания.

Камала Харрис засмеялась, услышав невероятную историю, которую рассказал Дональд Трамп во время их теледебатов: Республиканцы США продвигали заблуждение, что иммигранты из Гаити едят домашних животных американских граждан. Гаитянские власти отреагировали неодобрением.

Гаитянские власти вмешались в связи с безосновательными утверждениями американских республиканцев о том, что гаитянские мигранты крадут и едят домашних животных жителей Огайо. В публичном заявлении Министерство по делам гаитянской диаспоры осудило "дискриминационные комментарии американских политиков в отношении гаитян за рубежом".

В заявлении подчеркивалось, что соотечественники, живущие за рубежом, страдают от дезинформации, стереотипов и дегуманизации в угоду политических целей. Высокопоставленные республиканцы в США распространяли безосновательные обвинения в краже и поедании домашних животных гаитянскими мигрантами в Интернете, что вызвало широкие опасения.

Во время дебатов с демократическим вице-президентом Камалой Харрис 2 ноября Дональд Трамп повторил давно опровергнутое утверждение: "В Спрингфилде они едят собак - тех, кто приехал - они поедают кошек, они поедают домашних животных людей, которые там живут", - заявил бывший президент. Трамп проигнорировал опровержения властей Спрингфилда, Огайо, которые назвали такие утверждения необоснованными.

СМИ сообщают, что скандал начался с истории о женщине в Огайо, которую обвиняли в убийстве и поедании домашней кошки. Нет никаких доказательств связи между гаитянскими иммигрантами и этим инцидентом, как подчеркивают местные власти.

Иммиграция является основным пунктом разногласий на президентских выборах, назначенных на 5 ноября. Трамп, правый популист с антииммигрантскими и антииностранными взглядами, обещает начать крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории США в свой первый день в Белом доме, если выиграет выборы.

Президентские выборы в США 2024 года обещают быть напряженными, с иммиграцией как ключевым вопросом. Во время дебатов с Камалой Харрис Дональд Трамп вновь использовал безосновательное утверждение о том, что гаитянские мигранты крадут и едят домашних животных в Спрингфилде, что было опровергнуто местными властями и не подтверждено доказательствами.

В свете президентских выборов в США 2024 года повторное использование Трампом опровергнутых утверждений о гаитянских иммигрантах, таких как история о поедании домашних животных, вызывает обеспокоенность по поводу негативного воздействия дезинформации и дискриминации на гаитянское сообщество.

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