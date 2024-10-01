Гаагский орган пересматривает расследования, связанные с управлением Лукашенко

19:08 Россия Увеличивает Военные Расходы

Россия планирует существенно нарастить финансирование военных усилий. Согласно плану бюджета на 2025 год, опубликованному на сайте российского парламента, военные расходы могут вырасти примерно на 30% до почти 130 миллиардов евро. Дополнительные средства выделяются на внутреннюю безопасность и конфиденциальные статьи бюджета, связанные с войной в Украине. Военные и внутренние расходы составляют примерно 40% общего бюджета. Проект еще не утвержден парламентом и не подписан президентом Путиным. В 2024 году военные расходы уже выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, Украина планирует потратить около 60% своего бюджета на оборону и безопасность в следующем году, с оборонным бюджетом примерно 48 миллиардов евро, что составляет всего треть от России.

18:23 Американские и Канадские Военно-воздушные Силы Взаимодействуют с Российскими Самолетами у Аляски

Командование аэроразведки Северной Америки (НОРАД) США и Канады сообщает о встрече с российскими военными самолетами в зоне опознавания воздушных судов (ЗОПР) Аляски в прошлый понедельник. ЗОПР - это зона контроля воздушного движения, где самолеты должны идентифицировать себя, но это не то же самое, что воздушное пространство государства. Самолеты НОРАД перехватили российские самолеты, как заявил американский генерал Грегори Гиллот в X. Он также описал поведение одного из российских самолетов как непрофессиональное, представляющее угрозу для всех участников. В конце июля НОРАД уже сообщало о перехвате российских и китайских самолетов в ЗОПР Аляски, при этом самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

17:43 Программа "Работа Турбо" для Беженцев Отмечает Первые Успехи

Программа "Работа Турбо" направлена на помощь беженцам с перспективой остаться в Германии найти работу быстрее. Канцлер Шольц считает ее успехом. По его словам, в июле в Германии было трудоустроено 266 000 украинских женщин и мужчин, что на 71 000 больше, чем в предыдущем году. Кроме того, 704 000 человек из основных стран происхождения asylum seekers были трудоустроены, что также на 71 000 больше. Шольц частично приписывает этот рост программе "Работа Турбо". Министр труда Хайль сообщает, что примерно 113 000 из 266 000 украинцев трудоустроены в социально застрахованных рабочих местах. Программа, запущенная федеральным правительством около года назад, направлена на усиление поддержки со стороны центров занятости.

17:06 Путин Акцентирует Внимание на "Новой России"

В видеообращении Путин обозначил основные задачи для властей в российских оккупированных территориях Украины: "Самое главное для нас всех - создать благоприятные условия для развития этих регионов, чтобы обеспечить безопасность людей. Это задача номер один. Но мы не откладываем решение экономических и социальных проблем. Мы будем решать их сейчас," - сказал Путин государственному агентству ТАСС. Два года назад Москва объявила о присоединении четырех регионов Украины. Путин называет эти регионы "Новой Россией", хотя Москва контролирует лишь части из них.

16:37 Кара-Мурза: Россия Имеет Больше Политических Prisoners, Чем в Советские Времена

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза заявляет, что в современной России больше политических заключенных, чем в конце советской эпохи. "В путинской России более 1300 известных политических заключенных, гораздо больше, чем в последние годы всего Советского Союза," - сказал Кара-Мурза Совету Европы в Страсбурге. Он осудил это как "пропагандистскую ложь Путина о том, что все русские поддерживают его режим и его войну," и призвал к действиям по освобождению заключенных-диссидентов. Российские власти арестовали кремлевского критика в апреле 2022 года после того, как он обвинил Россию в военных преступлениях против Украины. В апреле 2023 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Он был освобожден в начале августа в рамках обмена пленными.

16:15 Россия Усиливает Ночные Атаки

С дроновыми атаками прошлой ночи это уже 33 подряд ночи, когда Россия атакует Украину дронами и ракетами - больше, чем когда-либо прежде. По данным украинских ВВС, взрывы и пулеметный огонь были слышны всю ночь в Киеве. ПВО сражалась против дронов в течение примерно пяти часов. Погибших нет.

15:15 Баerbock Предупреждает об Информационной Войне, Направленной на Молодую Целевую Аудиторию

Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbок предупреждает об информационной войне и попытках вмешательства в выборы, главным образом со стороны России. Она подчеркивает, что влияние дезинформационных кампаний велико на конгрессе будущего партии "Зеленые" в Берлине. Целенаправленная стратегия используется, в основном нацеленная на молодое поколение. Женщины особенно подвержены риску стать жертвами ненависти и дезинформации. Баerbок также отмечает, что определенные алгоритмы социальных сетей намеренно усиливают ненависть и провокационный контент. "Если мы не будем бороться с этой проблемой, мы рискуем стать беспомощными перед ложной информацией," - предупреждает она.

15:01 Россия Увеличивает Инвестиции, Умалчивает о Военных Расходованиях

Правительство России представляет проект бюджета на 2025 год российскому парламенту. Предполагаемые федеральные расходы на следующий год оцениваются в около 400 миллиардов евро, что на почти 12% больше, чем в 2024 году. Подробности о расходах в военной сфере не разглашаются. Министерство финансов лишь намекает на выделение "значительных средств" на вооружение вооруженных сил, компенсационные выплаты и поддержку компаний в военной промышленности.

14:24 Российский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за нападение на националистического писателяРоссийский суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению в ходе судебного процесса по делу об нападении на националистического российского писателя Сахара Прилепина. Происходящий из восточноукраинского региона Донбасс, мужчина, как сообщается, ранее служил на стороне пророссийских сепаратистов. Прилепин является решительным сторонником военного вмешательства России в Украину и получил ранения в результате взрыва в мае 2023 года в Нижегородской области, в результате чего погиб его водитель.

13:51 Россия планирует призыв 133 000 солдат этой осеньюНачиная со следующего дня и до конца года, Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу, согласно украинским СМИ. Президент Путин одобрил осеннюю призывную кампанию соответствующим указом. Целью являются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе. Взамен солдаты, выполнившие свои обязательства по службе, будут освобождены от военной обязанности.

13:14 Украина подтверждает жертвы от российских воздушных атакУкраинские сообщения сообщают о гибели одного человека и множестве раненых в результате российских атак дронов. В Купянске, Харьковской области, погиб мужчина, и трое людей в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения в Херсоне, как сообщает государственное украинское информационное агентство, ссылаясь на местные власти.

12:36 Россия заявляет о контроле над дополнительной деревней в Донецкой областиРоссийские военные силы, как сообщается, взяли под контроль еще одно место в восточной Украине, согласно Министерству обороны в Москве. Российские подразделения действуют в деревне Нелеповка, находящейся в Донецкой области, используя ее русское название. В этом конкретном секторе Украина недавно сообщала о территориальных завоеваниях. Российские войска последовательно продвигаются против украинских сил, которые находятся в меньшинстве и плохо оснащены, уже несколько месяцев. Нелеповка расположена примерно в пяти километрах к югу от Торецка, города, находящегося под украинским контролем, но подвергающегося систематическому обстрелу со стороны России в течение нескольких недель. Российские солдаты также медленно продвигаются к Покровску, стратегически важному городу для украинской армии.

11:55 Партизаны заявляют об взрыве на линии снабженияRussiansВоенное сопротивление, называемое Атеш, как сообщается, взорвало железнодорожный путь, используемый для поставок российским войскам оборудования и боеприпасов в Курской области. Украинское государственное информационное агентство Ukrinform ссылается на пост в Telegram от партизанской группы, состоящей из украинцев, крымских татар и российских антивоенных активистов. Атеш был создан на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Мунц: россияне скептически относятся к антикоррупционной кампанииВ соответствии с нынешним проектом государственного бюджета России, 40% финансирования будет выделено на оборону в следующем году. Одновременно в ответственном министерстве проводится антикоррупционная кампания в связи со смертью лидера переворота Евгения Пригожина. Однако, как сообщает журналист ntv Рейнер Мунц из Москвы, российская общественность остается не убежденной этой кампанией.

11:01 Американский гражданин может получить тюремный срок за поддержку УкраиныАмериканский гражданин Стивен Хаббард обвиняется в наемничестве в российском суде. Он признался в получении вознаграждения за борьбу с Россией на стороне Украины, как сообщает британская "Гардиан", ссылаясь на российское государственное информационное агентство РИА. Если виновен, Хаббард, 72-летний, может получить тюремный срок от 7 до 15 лет.

10:20 Киев пострадал от атак дронов, жертв нетМассированная атака дронов на Киев ночью вызвала пожар в жилом здании и причинила ущерб, как сообщают местные власти, согласно порталу Ukrainska Pravda. Жертв нет. Обломки сбитых дронов вызвали пожары в пяти разных районах региона, согласно отчету. Украинские силы смогли сбить все дроны.

08:46 Украина меняет командира Вугледара из-за продвижения и передачи опытаКолонел Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады в Украине, которая защищала оспариваемый город Вугледар более двух лет, был переведен. Как сообщает Kyiv Independent, это решение было принято Северным командованием операций, и причиной является продвижение и передача боевого опыта. На данный момент не ясно, кто Replace Vinnyk. Во время командования Винника бригада успешно защищала город более двух лет. Военные эксперты в Украине обеспокоены тем, что российские подразделения вскоре могут захватить небольшой городок в южном секторе Донбасса.

08:04 Пожар в критически важном объекте инфраструктуры в Николаевской областиКритически важный объект инфраструктуры в Баштанском районе Николаевской области пострадал от пожара в результате российской атаки дронов, как сообщает портал Ukrainska Pravda. Ссылаясь на главу регионального военного управления, конкретный объект под ударом еще не идентифицирован.

07:24 Киев отразил ночную атаку россиянАтака России на Киев продолжалась более пяти часов прошлой ночью, но все дроны были перехвачены, согласно Ukrainform, государственному информационному агентству, ссылаясь на региональное военное управление. Эта операция проводилась волнами с разных направлений.

06:44 Россия вводит необычную политику освобождения заключенныхРоссия внедряет новый закон, который позволяет властям освободить от уголовной ответственности лиц, подписавших контракт с Министерством обороны. Эта возможность предоставлена заключенным в регионах, таких как Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтайский край и незаконно аннексированный Крым, согласно российским оппозиционным СМИ и Институту изучения войны (ISW) в США.

06:13 Зеленский подчеркивает ежедневную российскую агрессиюУкраина продолжает испытывать на себе беспрерывные атаки со стороны России, с использованием около 100 управляемых бомб в день, согласно видеообращению президента Украины Владимира Зеленского. Недавно российские воздушные удары ранили 14 человек в промышленном городе Запорожье, а управляемые бомбы были запущены в Харьков, Донецк и Суммы. Зеленский описал это как "ежедневный террор" России, подчеркивая необходимость усиления возможностей Украины для дальних ударов, улучшения противовоздушной обороны и ужесточения санкций против России.

05:43 Генеральный штаб Украины обеспокоен из-за ВугледараСообщаются новые российские атаки на украинские оборонительные линии в Донбассе. Тринадцать атак были отражены возле Покровска, и семнадцать продвижений российских войск были остановлены возле Курачево, согласно Генеральному штабу Украины. Интенсивные бои происходят вокруг Вугледара, небольшого оспариваемого города в южном секторе Донбасса, который находится под спором уже более двух лет. Есть опасения, что российские подразделения вскоре могут захватить город.

04:46 Киев переживает еще одну ночь беспилотных атакМножественные российские беспилотные атаки были направлены на Киев в течение ночи, согласно сообщениям украинской военной. Воздушная оборона работала часами, отражая волны атак. Мэр Киева Виталий Кличко объявил об этом через Telegram, с очевидцами, сообщающими об взрывах и поврежденных объектах в небе. На данный момент нет немедленных сообщений о повреждениях или жертвах в результате последних атак. В Киеве, его окрестностях и восточной Украине действуют воздушные тревоги.

03:45 Хельсинкская комиссия призывает США изменить политику в отношении РоссииВлиятельная Хельсинкская комиссия призвала США изменить свой постхолодновой подход к России, рассматривая Москву как постоянную угрозу глобальной безопасности. Газета The Hill сообщает, что это предложение призывает переоценить подход США к России, подобно тому, как это было сделано с Китаем. Это предложение противоречит обязательствам администрации Байдена перед Украиной и противоречит позициям Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые подчеркивают важность прямых переговоров между Украиной и Россией.

02:49 Киев под атакой российских беспилотниковУкраинская столица Киев подверглась атаке российских беспилотников, как подтвердили украинские военные. Воздушная оборона мобилизована для отражения атаки. Свидетели сообщают о нескольких громких взрывах и поврежденных объектах в небе, указывая на использование систем ПВО. Наряду с Киевом и его окрестностями, воздушные тревоги действуют во всей восточной Украине.

01:40 Выборы в Молдове предупреждают о "преступниках"Высокопоставленный правительственный чиновник в Молдове призвал граждан держаться подальше от "мошенников, мигрантов и воров" после заявления выдворенного прорусского бизнесмена, обещающего финансовые стимулы за голосование против присоединения к Европейскому Союзу на референдуме. Призыв к действию от министра инфраструктуры Андрея Спину подчеркивает растущую неразбериху в президентской избирательной кампании 20 октября, где действующий проевропейский президент Майя Санду баллотируется на второй срок.

00:14 Россия: украинские силы целятся в электростанцию возле АЭСПо данным администрации российского контроля над атомной электростанцией в Запорожье, украинские войска вновь атаковали ближайшую электростанцию, уничтожив трансформатор. Администрация АЭС объявила об этом через Telegram, подробно рассказав об артиллерийском взрыве, поразившем трансформатор на "Радуге" подстанции в Энергодаре, юго-восточная Украина. Было также опубликовано фото, показывающее дым, поднимающийся с крыши здания. Авторитеты сообщили, что поставка электроэнергии в Энергодар осталась без изменений. Атомная электростанция в Запорожье, с шестью реакторами, является крупнейшей в Европе. Ее захватили российские силы в начале российского вторжения в 2022 году. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в запуске или планировании атак на электростанцию.

23:15 Зеленский не уверен в ядерных угрозах Путина: "Он любит свою жизнь"В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский выражает неопределенность в отношении постоянных ядерных угроз со стороны президента России Владимира Путина. Путин, как считает Зеленский, боится использовать ядерное оружие из-за своей любви к жизни, что делает маловероятным подобные атаки. "Никто не может предсказать его намерения", - признает Зеленский, "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны в любое время - или не использовать. Но я не думаю, что он это сделает".

22:10 Позиция FPÖ по войне в Украине и РоссииАвстрийские парламентские выборы привели к значительным изменениям в политическом ландшафте. Право-wing FPÖ празднует историческую победу, получив 28,7% голосов по предварительным прогнозам. Право-wing популистская партия заняла жесткую позицию против ЕС в своей предвыборной платформе, несмотря на продолжающийся украинский конфликт, выступая за благожелательный подход к России и не считая зависимость Австрии от российского газа проблемой. Договор между Австрией и Россией по поставкам газа был продлен до 2040 года в 2018 году и предусматривает большие закупки газа, а также оплату поставок газа даже в случае прекращения поставок. Между январем и маем 2024 года более 90% импорта газа Австрией приходилось на Россию.

21:37 Премьер-министр России отправляется в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин собирается посетить Тегеран на встречу с президентом Ирана Масудом Пешескяном на фоне растущей напряженности в Среднем Востоке. Встреча запланирована на понедельник, подтвердили российские власти. Кроме встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, Мишустин обсудит весь спектр российско-иранского сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи в Тегеране. Запад обвиняет Иран в поставках дронов и ракет российской военной операции в Украине. Иран опровергает эти обвинения.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу растущего военного бюджета России и его влияния на региональную стабильность. В ответ на усиление военных усилий России Европейский Союз призвал своих членов пересмотреть свои оборонные стратегии и выделить больше ресурсов на военные расходы.

В свете усиления ночных атак России Европейский Союз призывает к углублению сотрудничества между членами НАТО и укреплению систем ПВО в Восточной Европе. Европейский Союз считает, что коллективная оборона НАТО является ключевым фактором сдерживания агрессивных действий России и поддержания мира и безопасности в регионе.

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