Гаага в настоящее время пересматривает расследования, связанные с управлением Лукашенко

19:08 Россия Значительно Увеличивает Военные РасходыРоссия планирует существенно увеличить военные расходы, чтобы финансировать продолжающийся конфликт. Согласно проекту бюджета на 2025 год, опубликованному на сайте российского парламента, военные расходы вырастут примерно на 30% до около 130 миллиардов евро. Также выделяются средства на внутреннюю безопасность и засекреченные военные бюджетные статьи, связанные с войной в Украине. В целом, военные и внутренние расходы составляют около 40% бюджета. Этот план еще должен быть утвержден парламентом и подписан президентом Путиным. В 2024 году военные расходы уже выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В отличие от этого, Украина планирует выделить около 60% своего бюджета на оборону и безопасность в следующем году, с военным бюджетом примерно в 48 миллиардов евро, что составляет всего треть от России.

18:23 США и Канада Встретили Российские Летчики у Аляскинской Зоны ПВОКомандование аэроspace обороны Северной Америки (НОРАД) США и Канады сообщило об инциденте с российскими военными самолетами в зоне опознавания воздушных судов (ЗОП) у Аляски. Эта зона требует, чтобы самолеты сообщали о себе. В прошлый понедельник российские самолеты вошли в эту зону, которая отличается от воздушного пространства государства. Самолеты НОРАД отреагировали на российские самолеты, как заявил генерал Грегори Гиллот на пресс-конференции. Гиллот также описал поведение одного из российских самолетов как непрофессиональное, представляющее угрозу для всех участвующих. В конце июля НОРАД сообщало о подобных инцидентах с российскими и китайскими самолетами в ЗОП Аляски, при этом самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

17:43 Программа "Рабочий Бустер" Показывает Ранние Успехи, Заявляет ШольцПрограмма под названием "Рабочий Бустер" направлена на помощь беженцам, планирующим остаться в Германии, в быстром получении работы. Канцлер Шольц уже празднует успех, так как 266 000 украинцев в Германии сейчас работают, что на 71 000 больше, чем в предыдущем году. Кроме того, 704 000 человек из основных стран происхождения беженцев также работают, что на 71 000 больше. Шольц приписывает этот рост программе "Рабочий Бустер", которую он представил на мероприятии в канцелярии. Министр труда Хайль отмечает, что из 266 000 украинцев около 113 000 работают в социально застрахованных рабочих местах. Программа, введенная федеральным правительством около года назад, направлена на усиление поддержки центров занятости.

17:06 Путин Приоритезирует "Новую Россию"В видеообращении Путин подчеркивает, что главная задача властей в оккупированных российских территориях Украины - создать благоприятные условия для их развития, чтобы обеспечить безопасность людей. "Это наш главный приоритет", - заявил он, согласно государственному новостному агентству ТАСС. "Но мы не будем откладывать решение экономических и социальных проблем. Мы будем решать их сейчас". Два года назад Москва объявила о присоединении четырех регионов Украины. Путин называет эти регионы "Новой Россией", хотя Москва контролирует лишь частично.

16:37 Кара-Мурза: В России Больше Политических Узников, Чем Во Время СССРОппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза заявил, что в современной России больше политических узников, чем в конце советской эпохи. "В Путинской России более 1300 известных политических узников, намного больше, чем в последние годы всего Советского Союза", - сказал он перед Советом Европы в Страсбурге. Он также осудил пропагандистскую ложь Путина о том, что все русские поддерживают его режим и войну, и призвал к действиям по освобождению задержанных диссидентов. Российские власти задержали критика Кремля в апреле 2022 года после того, как он обвинил Россию в военных преступлениях против Украины. Он был приговорен к 25-летнему тюремному сроку в апреле 2023 года, но был освобожден в рамках обмена пленными.

16:15 Россия Усиливает Ночные АтакиС дроновыми атаками прошлой ночи, Россия уже 33 ночи подряд атакует Украину дронами и ракетами - самый длинный период подряд. Как сообщает ВВС Украины, ночью слышались взрывы и стрельба из пулемета в Киеве. ПВО боролась против дронов около пяти часов. Погибших нет.

15:41 Кремль Смягчает Тон в Отыгрыше Ядерного ОружияКремль меняет порог для возможного использования ядерного оружия после спорных изменений в российской ядерной доктрине. Представитель Кремля Песков заявил, что конфликты в войне в Украине не должны всегда восприниматься как провоцирующие ядерную реакцию России. Его спросили о 125 украинских дронах, якобы сбитых российской ПВО в воскресенье, что, согласно новой доктрине, могло бы спровоцировать ядерный ответ. "Решения приняты, они будут записаны соответствующим образом. Но военная операция продолжается без необходимости постоянно устанавливать связи", - сказал он. На прошлой неделе президент Путин объявил о расширенных правилах возможного использования ядерного оружия, в том числе в ответ на воздушные атаки на его территорию или атаки неядерной страны, поддерживаемой ядерными державами.

15:15 Баerbock: Дезинформация России Особенно Целится в МолодыхМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок строго предупреждает о дезинформации и попытках вмешательства в выборы, особенно со стороны России. "Влияние кампаний дезинформации значительное", - сказала Баerbок на Конгрессе Зеленых в Берлине. "Есть преднамеренная система, целящаяся в молодых избирателей". Женщины особенно уязвимы для ненавистнической риторики и фейковых новостей. Политик "Зеленых" также упоминает алгоритмы в некоторых социальных сетях, которые специально усиливают ненавистническую риторику и призывы к насилию. "Если мы не будем обращаться к этой проблеме, мы не будем иметь защиты от этих фейковых новостей", - предупреждает она.

15:01 Россия Увеличивает Финансирование, Тишина О Военном БюджетеРоссийское правительство представило проект бюджета на 2025 год парламенту. Он предусматривает существенное увеличение федеральных расходов до около 400 миллиардов евро на следующий год, что на 12% больше, чем в 2024 году. Однако подробности расходов на оборону не раскрываются. Министерство финансов лишь упоминает, что значительные средства будут направлены на вооружение армии, компенсацию военнослужащим и поддержку предприятий военно-промышленного комплекса.

14:24 Российский Суд Вынес Приговор Нападавшему на Патриотического ПисателяВо время суда над нападавшим на патриотического российского писателя Сахара Прилепина суд вынес приговор - пожизненное заключение. Преступник родом из Донбасса, восточной Украины, и, как сообщается, ранее сражался на стороне пророссийских сепаратистов. Прилепин - ярый сторонник военного присутствия России в Украине и получил ранения в результате взрыва в Нижегородской области в мае 2023 года, в результате чего погиб его водитель.

13:51 Россия Готовится к Призыву 133 000 Солдат этой ОсеньюСогласно сообщениям украинских СМИ, с сегодняшнего дня до конца года Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу. Как сообщается, после подписания указа Путиным эта осенняя призывная кампания началась. Цель - молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не подлежащие запасу. В обмен солдаты, завершившие службу, освобождаются от дальнейшей военной службы.

13:14 Украина Сообщает О Жертвах После АтакRussких ДроновВ результате российских атак дронов в Украине погиб один человек и несколько получили ранения, сообщают источники. В Купянске в Харьковской области погиб один человек, а в Херсоне трое местных жителей в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения, согласно украинским источникам, ссылающимся на местных чиновников.

12:36 Россия Заявляет О Захвате Еще Одной Деревни В ДонбассеРоссийские войска, как сообщается, захватили еще одну территорию в восточной Украине. Согласно заявлению Министерства обороны России, они "успешно освободили" Нелеповку, используя ее русское название для Нелепивки в Донбассе - районе, который Украина ранее захватила. Российская армия уже несколько месяцев продвигается на восток против более слабых украинских сил. Нелепивка находится примерно в 5 км от Тореза, который в настоящее время находится под контролем Украины, но подвергается постоянным российским атакам в течение нескольких недель. Российские войска также медленно продвигаются к стратегически важному городу Покровск.

11:55 Подпольное Сопротивление Заявляет О Взрыве ЛинииRussких Военных ПоездовВоенное подпольное движение Атеш заявляет, что успешно взорвало железнодорожную линию, используемую российскими войсками для перевозки оборудования и боеприпасов на передовую в российской области Курск. Украинское информационное агентство Ukrinform ссылается на соответствующий пост в Telegram, который отражает коалицию украинцев, крымских татар и российских диссидентов, выступающих против войны, которая была сформирована на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Мунц:Russкие Не Верят В Борьбу С КоррупциейВ проекте российского бюджета на следующий год 40% выделено на оборону. Одновременно в ответственном министерстве с момента смерти советника Путина Евгения Пригожина была начата антикоррупционная кампания. Однако эта инициатива вызывает скепсис среди российских граждан, согласно сообщениям корреспондента ntv Рейнера Мунца в Москве.

11:01 Американец Лишен Свободы За Бой За УкраинуАмериканский гражданин Стивен Хаббард признался в суде в совершении преступления, связанного с наемничеством. Согласно российским государственным СМИ, он получил деньги за помощь Украине против России, что может повлечь за собой тюремное заключение от 7 до 15 лет, если он будет признан виновным.

10:20 Киев Пострадал От Атак Дронов, Результатом Стала Пожар В Здании И Широкие РазрушенияМассированная атака дронов на Киев ночью привела к возгоранию здания и повреждению района, сообщают местные власти на портале Ukrainska Pravda. К счастью, жертв нет, несмотря на то, что обломки сбитых дронов вызвали дополнительные проблемы в пяти районах города. Все дроны, как сообщается, были сбиты украинскими официальными лицами.

09:36 Путин Клянется Достичь "Всех Поставленных Цели" В УкраинеПрезидент России Владимир Путин вновь подтвердил свою приверженность конфликту с Украиной. "Все наши поставленные цели будут достигнуты", - заявил он в видеообращении, приуроченном ко второй годовщине так называемого присоединения России к четырем регионам Украины. Путин по-прежнему утверждает, что лидеры Украины - нацисты, и что Россия защищает русскоязычное население - действие, спровоцированное желанием "западных элит" превратить Украину в "колонию, военный форпост с Россией в качестве цели".

08:46 Украина Переводит Командира Защиты ВугледараКолonel Иван Винник, командующий 72-й отдельной механизированной бригадой Украины, защищающей Вугледар, был переведен на новую должность в результате продвижения по службе и обмена знаниями. Заменивший его пока не объявлен. Винник эффективно руководил бригадой, защищавшей Вугледар, в течение более двух лет. Военные эксперты в Украине выразили обеспокоенность тем, что российские подразделения вскоре могут захватить этот небольшой город в южном секторе Донбасса.

В результате российской атаки дронов загорелся важный объект в Баштанском районе Николаевской области, как сообщает Ukrainska Pravda, ссылаясь на заявление главы областной военной администрации. Однако конкретный объект не указан.

07:24: Киев Побеждает Ночную Инвазию

22:44: Россия переводит заключенных на фронт

Российские власти якобы приняли закон, освобождающий их от уголовной ответственности, если люди соглашаются на военный контракт с Министерством обороны. Заключенным из Брянской, Нижегородской и Новосибирской областей, Республики Коми, Алтайского края и аннексированного Крыма предоставляется такая возможность, как сообщает российская оппозиционная пресса, согласно данным американского аналитического центра Института изучения войны (ISW).

22:13: Зеленский насчитал 100 управляемых бомб в день

С начала своей агрессии Россия ежедневно наносит около 100 управляемых бомбовых ударов с самолетов, как заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Недавно в результате таких ударов в индустриальном городе Сaporizhzhia были ранены 14 человек. Управляемые бомбы также применялись в городах Kharkiv, Donetsk и Sumy. По мнению Зеленского, "это регулярный террор со стороны России", который является постоянным напоминанием для всех международных партнеров Украины о необходимости предоставить стране дополнительные возможности для ударов на дальние расстояния, усилить противовоздушную оборону и ужесточить санкции против России.

21:43: Генеральный штаб Украины обеспокоен ситуацией в Вугледар

Российские войска атаковали украинские оборонительные линии в Донбассе. В Покровске отбито 13 атак, а в Кураховом заблокировано 17 попыток продвижения российских войск, сообщает Генеральный штаб Украины. Более интенсивные бои происходят в районе Вугледара, где украинские военные эксперты обеспокоены возможностью захвата этого небольшого города в южном секторе Донбасса российскими войсками.

20:46: Киев подвергся многочисленным атакам дронов

Киев, столица Украины, вновь стала целью российских атак дронов в течение ночи. Как сообщает украинская армия, силы противовоздушной обороны отражают атаки уже несколько часов. Мэр Киева Виталий Кличко объявил в Telegram, что вражеские дроны были замечены вблизи и над столицей. Свидетели сообщают о множестве взрывов в Киеве, что указывает на использование систем противовоздушной обороны для поражения воздушных целей. О подтверждении ущерба или жертв с последних атак пока не сообщалось. С около 1:00 по местному времени введено воздушное оповещение в Киеве, его окрестностях и всей восточной Украине. Ранее украинские ВВС сообщали о множестве групп российских атак дронов на Киев и западную Украину. Кроме того, около 4:40 по местному времени было запущено несколько управляемых бомб с территорий, контролируемых Россией в Украине, сообщили военные.

19:45: Комиссия Хельсинки призывает США изменить политику в отношении России

Бипартийная комиссия Хельсинки призывает США отказаться от своего постсоветского подхода к России и признать ее постоянной угрозой мировой безопасности. Как сообщает газета "The Hill", комиссия рекомендует США пересмотреть свой подход к России так же, как они это сделали в отношении Китая. Эти предложения противоречат обязательствам администрации Байдена перед Украиной и отличаются от взглядов Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые считают, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. Трамп выступает за прямые переговоры между Украиной и Россией, но председатель комиссии Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, скептически относится к возможности достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

18:49: Россия атакует Киев дронами

Как сообщает украинская армия, Киев стал целью российских атак дронами. Силы противовоздушной обороны задействованы для отражения атак. Свидетели сообщают о множестве взрывов и пораженных воздушных целях, что указывает на использование систем противовоздушной обороны в Киеве. Наряду с Киевом и его окрестностями, воздушное оповещение введено во всей восточной Украине.

17:40: Предвыборная кампания в Молдове: министр предупреждает о "ворюгах"

Высокопоставленный правительственный министр призвал молдаван избегать "воров, мигрантов и выскочек" после того, как изгнанный пророссийский businessman пообещал заплатить избирателям, если они откажутся присоединяться к Европейскому Союзу на референдуме. Призыв инфраструктурного министра Андрея Спину подчеркивает растущую неразбериху в президентской избирательной кампании 20 октября, где действующий проевропейский президент Майя Санду баллотируется на второй срок.

16:14: Россия: украинские силы обстреляли трансформаторную станцию возле АЭС

Как сообщает управление подконтрольной России АЭС Запорожье, украинские военные якобы снова атаковали близлежащую трансформаторную станцию, уничтожив трансформатор. Об этом сообщили через Telegram, опубликовав фотографию дыма, поднимающегося с крыши трансформаторной станции "Радуга" в городе Энергодар на юго-востоке Украины. Несмотря на атаку, снабжение электроэнергией в Энергодаре не было нарушено, как сообщается. АЭС Запорожье, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими войсками в начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в целенаправленных или планируемых атаках на атомную электростанцию.

23:15 Зеленский ставит под сомнение угрозы Путина ядерным оружием: "Он ценит свою жизнь"В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский выразил скепсис в отношении продолжающихся ядерных угроз со стороны президента России Владимира Путина. По словам Зеленского, Путин ценит свою жизнь и вряд ли использует ядерное оружие из-за страха перед последствиями. "Мы не можем полностью понять его мотивы", - признался Зеленский. "Он потенциально мог бы использовать ядерное оружие против любой страны в любое время - или не использовать. Но я не ставлю на это".

22:10 Позиция FPÖ по войне в Украине и РоссииПосле парламентских выборов в Австрии политический ландшафт претерпел значительные изменения. Правая партия FPÖ празднует историческую победу, получив, согласно прогнозам, 28,7% голосов. Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, партия занимает относительно сочувственное отношение к России и не видит проблемы в зависимости Австрии от российского газа. В 2018 году газовый контракт между Веной и Москвой был продлен до 2040 года, обязывая Австрию покупать большие объемы природного газа, несмотря на потенциальные перебои с газом и необходимость оплаты независимо от обстоятельств. С января по май 2024 года более 90% импорта газа в Австрию приходилось на Россию.

21:37 Премьер-министр России отправляется в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на встречу с президентом Ирана Масудом Песешкианом на фоне эскалации tensions в Средней Азии. Встреча состоится в понедельник, как объявило российское правительство. Кроме встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, Мишустин обсудит "широкий спектр российско-иранского сотрудничества в областях, таких как торговля, экономика, культура и гуманитарная помощь" в Тегеране. Запад обвиняет Иран в поставках дронов и ракет для военных операций России в Украине, но Тегеран решительно отрицает эти обвинения.

Продолжающийся украинский конфликт напрямую сказывается на бюджете России, с ожидаемым значительным увеличением военных расходов. В свою очередь, Украина планирует выделить больший процент своего бюджета на оборону и безопасность.

Военные самолеты России вновь встретились с самолетами США и Канады возле зоны опознавания воздушных судов вблизи Аляски, что может эскалации tensions между двумя странами.

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