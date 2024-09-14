G7 предупреждает Иран о возможной поставке ракет в Россию

Иран, как сообщается, поставляет России ракеты иранского производства, что вызвало резкую критику со стороны стран G7. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить поставки, Иран продолжает отправлять оружие в Россию, тем самым усиливая военную поддержку России в ее вторжении на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и представителя ЕС.

Недавно Великобритания и США заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Однако иранское правительство опровергает эти утверждения. "Иран должен немедленно прекратить свою поддержку незаконной и необоснованной войны России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной технологии, которые непосредственно угрожают безопасности украинского народа и европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении итальянского председательства G7.

"Мы остаемся твердыми в нашем стремлении привлечь Иран к ответственности за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, что еще больше подрывает глобальную безопасность", - заявили Германия, Франция и Великобритания, уже введшие новые санкции против Ирана, а ЕС также готовится к ужесточению мер.

Великобритания: Иран облегчает точные удары по Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало информацию об иранских ракетах, якобы переданных России. Это короткораспространенные баллистические ракеты типа Фатх-360, также известные как BM-120. Введенные в 2020 году, эти ракеты могут нести 150-килограммовую боеголовку на расстояние до 120 км и поразить цель с точностью якобы 30 м.

Согласно ежедневному intelligence-отчету министерства обороны Великобритании, Россия получила возможность наносить точные удары по украинской военной инфраструктуре или гражданским объектам возле фронта. На данный момент Иран поставил России сотни так называемых самоубийственных дронов, артиллерийских боеприпасов и широкой поддержки производства самоубийственных дронов для войны против Украины, утверждают британцы. "Поставка баллистических ракет является еще одним углублением военного сотрудничества между Ираном и Россией".

Украинское правительство утверждает, что Россия запустила 8060 Shahed-дронов, разработанных в Иране, против Украины с начала войны. Ни Иран, ни Россия не сделали заявлений по этому поводу. Украинское правительство впервые обвинило правительство Тегерана в поставках самоубийственных дронов России осенью 2022 года.

В ответ на эти провокационные действия Великобритания присоединилась к другим странам G7 в осуждении поставок оружия Ираном в Россию. Эта резкая критика следует за упорными поставками оружия Ираном, в том числе короткораспространенных баллистических ракет, подобных Фатх-360, в Россию, тем самым помогая России в ее наступлении на Украину.

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