"ФРП проявляет более сильную дисциплину, чем AfD"

ntv.de: Как отличается FPÖ от AfD, но при этом имеет сходства?

Роберт Трайхлер: Идеологически между FPÖ и AfD нет различий, но первая кажется более дисциплинированной, по крайней мере, на данный момент. Она менее расколота и некоторое время не ассоциировалась с ностальгией по нацизму. Лидер FPÖ Герберт Кикль недавно поздравил AfD с выборами в Тюрингии и Саксонии в Instagram, считая их родственными душами, несмотря на то, что AfD не входит в фракцию "Патриоты Европы" в Европарламенте. Кикль продолжает поддерживать AfD, даже называя правые экстремистские группы, такие как "Идентитариане", "правой НГО" в тонком намеке.

ntv.de: Почему поддержка FPÖ среди населения Австрии выросла несмотря на кризисы?

FPÖ смогла расширить свою базу избирателей благодаря различным кризисам: миграционному кризису 2015 года, пандемии COVID-19 с 2020 года и высокой инфляции 2022 и 2023 годов. Во всех трех вопросах FPÖ занимает позицию, которой нет у других парламентских партий: установление "крепости Австрия" против мигрантов; отказ от строгих мер по борьбе с пандемией; и призыв к прекращению санкций против России и военной помощи Украине.

ntv.de: Почему Кикль так популярен в Австрии, несмотря на низкие показатели опросов?

Кикль имеет сторонников, но в опросах (OGM/APA Trust Index) он занимает низкую позицию по популярности - только политик, объявивший о своем уходе из политики, имеет меньше доверия. Стиль Кикля провокационный, агрессивный, радикальный и апеллирует к разочарованным. В своей риторике он не оставляет камня на камне, когда критикует своих любимых мишени - элиты, ЕС, "системные СМИ". На фестивале в Зальцбурге в августе он сказал, что не хочет ассоциироваться с "этими лицемерами, этой инцестной партией" в своей речи. Кроме того, Кикль обещает возвращение к Австрии, которая передает fewer powers to the EU and acts independently; and to a "homogeneous" society where Austrians can enjoy their dominant culture undisturbed by migrant and LGBTQ influences. This image is attractive to about a third of the voters.

ntv.de: Какие изменения, скорее всего, произойдут, если Кикль станет канцлером Австрии?

Кикль сделает все возможное, чтобы отменить нынешний закон об убежище и не колеблясь нарушит закон ЕС в процессе. Правительство FPÖ сократит бюджет ORF и рискует подорвать его независимость. В ЕС правительство FPÖ укрепит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и использует свое право вето, чтобы заблокировать, например, военную помощь Украине.

ntv.de: Кто мог бы стать партнером по коалиции FPÖ?

В сущности, только ÖVP. Его председатель и главный кандидат Карл Нехаммер заявил, что не будет формировать коалицию с Киклем, которого он называет "опасностью для безопасности" и "правым". Однако он не исключает правительство ÖVP-FPÖ без Кикля.

ntv.de: Как можно предотвратить приход Кикля к власти?

Возможен government without FPÖ involvement if ÖVP, SPÖ, and a third party like the liberal NEOS form a coalition. In this scenario, Kickl would likely spread the narrative of being the "people's chancellor" chosen by the people, whose rise to power is being obstructed by the "establishment parties."

Марко Шлихтинг интервьюировал Роберта Трайхлера

Лидер FPÖ Герберт Кикль поздравил AfD с выборами, считая их родственными душами, несмотря на то, что AfD не входит в определенную фракцию в Европарламенте.

В Австрии некоторые политики и партии, такие как председатель ÖVP Карл Нехаммер, считают лидера FPÖ Герберта Кикля "опасностью для безопасности" и "правым", что делает коалицию с ним сложной, но другие, такие как NEOS, могут рассмотреть возможность участия в правительстве без FPÖ и Кикля.

Читайте также: