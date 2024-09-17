Фридрих Мерц назначается канцлером Союза

Лидеры ХДС Фридрих Мерц и ХСС Маркус Сöder якобы собираются выдвинуть Мерца в качестве кандидата на пост канцлера от Союза, как сообщают источники в Союзе. Множество партийных инсайдеров подтвердили эту информацию агентству Reuters во вторник.

Комитеты ХДС и ХСС все еще должны утвердить это решение. Сöder и Мерц планируют поговорить с прессой в Берлине позже сегодня. Идея поддержки Мерца уже была неявно предложена голосованием отделения ХДС в Северном Рейне-Вестфалии в поддержку своего лидера в понедельник вечером.

Комитеты ХДС и ХСС должны официально утвердить Мерца в качестве кандидата на пост канцлера от Союза. Как сообщает отделение ХДС в Северном Рейне-Вестфалии, они уже выразили поддержку Мерцу.

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