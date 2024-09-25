Французские регулирующие органы налагают штрафы на фармацевтические лаборатории из-за недостаточного количества лекарств.

Из-за нехватки жизненно важных лекарств французское регулирующее ведомство наложило штрафы в размере восьми миллионов евро на одиннадцать фармацевтических компаний. Компании, такие как Biogaran и Sandoz, были оштрафованы за невыполнение требований по поддержанию достаточных запасов лекарств, как сообщает агентство, базирующееся в Париже. "Ситуация вызывает беспокойство... В 2023 году были проблемы с поставками в 5000 случаях, что на 30% больше, чем в предыдущем году", - сказал глава агентства Александр де Ла Вольпилѐр в интервью France Info.

Он отметил, что эта ситуация вызывает тревогу у пациентов, которые не могут получить назначенные им лекарства. С 2021 года фармацевтические компании обязаны хранить не менее четырехмесячного запаса 750 критически важных лекарств, необходимых для поддержания здоровья пациентов.

Штрафы, вынесенные во вторник, коснулись около 30 лекарств, в том числе препаратов для регулирования артериального давления и лечения рака и неврологических заболеваний. Biogaran, одна из оштрафованных компаний, считает штраф чрезмерно строгим. "Эти штрафы не являются устойчивым решением проблемы дефицита поставок", - заявила компания, подразумевая, что они могут усугубить existing disparities в рынке дженериков.

Несколько организаций, защищающих права пациентов, выразили поддержку штрафам. "Это положительное развитие, так как ранее штрафы были недостаточными", - заявила представитель коалиции организаций пациентов Катрин Симон.

Комиссия наложила штрафы на одиннадцать фармацевтических компаний за невыполнение требований по поддержанию достаточных запасов жизненно важных лекарств. Эта мера направлена на стимулирование компаний к соблюдению требования о хранении не менее четырехмесячного запаса критически важных лекарств.

Читайте также: