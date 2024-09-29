Французский правый популист Ле Пен обвиняется в неправильном управлении финансами Европейского Союза в судебном процессе.

Правый французский политик Марин Ле Пен предстанет перед судом в понедельник в 13:30, вместе с 24 другими лицами из ее политического окружения. Все они обвиняются в злоупотреблении средствами ЕС. Рассмотрение дела в Париже будет посвящено использованию так называемых "призрачных сотрудников" в Европейском парламенте. Если вина будет доказана, Марин Ле Пен, как главе группы Rassemblement National (RN), грозит до 10 лет тюрьмы и запрет на участие в выборах, что может повлиять на ее шансы на президентских выборах 2027 года.

Ле Пен утверждает о своей невиновности и планирует лично присутствовать на суде. Ее старший отец, Жан-Мари Ле Пен, 96 лет, признан неспособным участвовать в процессе. Марин Ле Пен утверждает, что преследование дела имеет политическую мотивацию. Европейский парламент, выступающий в качестве гражданской стороны, оценивает возможный финансовый ущерб в €3 млн. Партия вернула €1 млн, чтобы избежать возможного сокращения финансирования.

Несмотря на потенциальные последствия для ее политической карьеры, запрет на выборы для Марин Ле Пен может возникнуть, если она будет признана виновной. Обвинения в злоупотреблении средствами ЕС и запрет на выборы лежат в основе судебного процесса против Марин Ле Пен и ее сообщников.

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