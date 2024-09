Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром Казнёвом, который мог бы занять эту должность снова. 61-летний Казнёв покинул Социалистическую партию из-за ее альянса с лево-популистами, которые стали самой сильной силой на выборах в Национальную ассамблею, но не смогли получить абсолютное большинство. В то же время, относительное большинство правительства было подорвано, что потребовало сотрудничества с новыми партнерами для управления.

Затем Макрон встретился с бывшим социалистическим президентом Франсуа Олландом и консерватором Николя Саркози. Он также запланировал встречу с консервативным президентским кандидатом Ксавье Бертраном на более поздний час, который объявил о своем желании стать премьер-министром. Ходят слухи, что Макрон может назначить Тьери Бодетта, нынешнего советника по экономике, окружающей среде и социальным вопросам. Known for fostering consensus, however, the 62-year-old lacks political experience, hinting that Macron seeks to maintain a tight grip on government affairs.

После июньских и июльских парламентских выборов Макрон продолжил оставлять прежнее правительство во главе с премьер-министром Габrielом Атталем на своих местах, действуя как временное правительство. Причина, указанная в качестве причины, заключалась в том, что он почувствовал политическую стабильность во время Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны завершиться 11 сентября. С истечением срока для формирования нового правительства, входящая администрация должна представить проект бюджета на 2025 год к началу октября.

Согласно традиции, после парламентских выборов крупнейшая партия в Национальной ассамблее предлагает кандидата на должность премьер-министра. Несмотря на то, что лево-популистский альянс выдвинул новичка Люси Кастетс, она была отвергнута Макроном. Хотя Президент имеет свободу назначать любого человека, он полагается на премьер-министра, чтобы обеспечить большинство для законодательных предложений правительства в Национальной ассамблее.

Сообщается, что Казнёв "готов занять эту должность из чувства долга", как утверждают его сторонники. Он served as Prime Minister for several months towards the end of Hollande's term, and also served as Interior Minister. Он также имеет хорошие отношения с Макроном, который served as Economy Minister under Hollande. С другой стороны, Бертрана поддерживает Саркози, который порекомендовал его в интервью, опубликованном в пятницу. Однако внутри консервативного лагеря есть разделение, с лидером группы Лораном Вакье, предпочитающим оппозицию для президентской кампании 2027 года с этой позиции.

В свете политических событий после французских парламентских выборов ожидается, что Франция скоро получит нового премьер-министра, учитывая встречи Президента Эмманюэля Макрона с потенциальными кандидатами, такими как Бернар Казнёв и Ксавье Бертра

