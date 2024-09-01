Франция столкнулась с политическими потрясениями: Макрон стремится к диалогу с Олландом и Саркози

В разгар политической неопределенности во Франции президент Эмманюэль Макрон планирует встретиться со своими предшественниками, Франсуа Олландом и Николя Саркози, 24-го числа этого месяца. Согласно данным инсайдеров France Info и BFMTV, Макрон также намерен встретиться с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром Казневэ, который занимал пост с декабря 2016 года по май 2017 года и, как сообщается, рассматривает возможность вернуться в гонку за кресло.

С тех пор как во Франции прошли досрочные парламентские выборы более чем шесть недель назад, Макрон не объявил о новом премьер-министре и не смог сформировать функционирующую большинство правительство.

На этих выборах неожиданно победила левоцентристская коалиция "Новый народный фронт", обойдя партию Макрона и сторонников Марин Ле Пен, которые изначально считались фаворитами. Ни одна из фракций не смогла получить абсолютное большинство.

Коалиция "Новый народный фронт" неоднократно заявляла о своей готовности сформировать правительство. Однако Макрон отвергает идею однопартийного правительства, утверждая, что оно будет легко подвергнуто вотуму недоверия. Несмотря на многочисленные встречи с партиями, путь к стабильному французскому правительству остается неясным. Коалиции в стране редки, что делает процесс их формирования еще более сложным.

Несмотря на решимость коалиции сформировать правительство во Франции, партия Макрона испытывает трудности в поиске общих позиций, что может повлиять на политическую ситуацию в стране. Неожиданный успех "Нового народного фронта" во Франции может привести к значительному сдвигу в политической динамике страны, учитывая историческое значение традиционных правых и левых партий во Франции.

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