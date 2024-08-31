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Франция: правительство продолжает поиски без четкого вывода

Франция кажется сталкивается с трудностями при создании коалиционного правительства с президентом Макроном, которому противостоят значительные обвинения. Возможно ли, что он удерживает свою власть?

 and  Max Becker
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- Франция: правительство продолжает поиски без четкого вывода

Франция столкнулась с трудностями. Несмотря на многочисленные переговоры, прошедшие после парламентских выборов, до сих пор нет нового правительства. Несмотря на некоторую готовность к сотрудничеству между партиями, никто не хочет сделать первый шаг. Президент Эмманюэль Макрон находится под давлением.

Сложности при формировании правительства также связаны с уникальным политическим ландшафтом Франции. В течение многих лет одна из политических фракций имела явное большинство благодаря силе основных партий и системе большинства голосов.

В результате коалиции не были обычным явлением во французской политике. И партии, которые часто занимают конфронтационную позицию в парламенте, находят трудным даже рассматривать возможность сотрудничества несмотря на разногласия. Однако такое сотрудничество необходимо, так как ни одна из фракций не получила абсолютного большинства на выборах.

"Популистский сдвиг"

Основной спор в этой политической стагнации - левая, часто популистская партия "Непокоренная Франция" (ЛФИ). ЛФИ входит в левую коалицию "Новый Популярный Фронт", которая победила на выборах и с тех пор требует права на управление. Однако другие лагеря угрожают сместить такое правительство голосом недоверия - из-за ЛФИ.

В результате Макрон решительно отклонил планы левых. "Разочарование", "популистский сдвиг" и "отказ от демократии" - вот что заявила коалиция в ответ. Она чувствует себя преданной своей победой на выборах и считает, что Макрон стремится продолжать свою политику - независимо от результатов выборов.

Арбитр или делегирующий?

Макрон, однако, видит себя хранителем институциональной стабильности как глава государства. Установка премьер-министра, который будет смещен в скором времени, не является для него вариантом. Его переговоры, скорее всего, будут восприняты как настоящая попытка разрешить сложную ситуацию, в которой ни одна фракция не может действовать независимо. Элисейский дворец неоднократно подчеркивает, что Макрон просто выступает в роли арбитра.

Однако левые воспринимают президента, который проталкивал свою политику с правительством до конца, больше как решающего - того, кто хочет построить коалицию сам, а не делегировать эту задачу премьер-министру. ЛФИ даже намекает на начало процедуры импичмента против Макрона.

Экспертное правительство как потенциальный выход

Так как же Франция может двигаться вперед? Консерваторы все еще колеблются, присоединяться ли к правительству. Лагерь Макрона все еще на 120 мест меньше, чем необходимо для абсолютного большинства, а левая коалиция - на 100 мест. Националисты Марин Ле Пен не могут быть рассмотрены в качестве потенциальных партнеров для других лагерей.

Коммунисты, социалисты, зеленые и ЛФИ продолжают настаивать на совместном управлении. Однако в последнее время внутрисоциалистическое давление на социалистов увеличилось, чтобы они вернулись к переговорам с Макроном в одиночку и дистанцировались от ЛФИ. Макрон потенциально может завоевать зеленых для коалиции с центром - или, в качестве альтернативы, положиться на поддержку консерваторов.

Если все остальное не сработает, Макрону остаются два варианта: экспертное правительство или наконец оставить поиск большинств премьер-министру. Однако найти такую фигуру, которая была бы столь же популярной и непротиворечивой, может оказаться столь же сложной, как и поиск коалиции.

Блокировка при формировании нового правительства во Франции продолжается из-за оппозиции различных лагерей к сотрудничеству с "Непокоренной Францией", левой партией, часто ассоциируемой с популизмом. Несмотря на роль Макрона как арбитра, левые воспринимают его как решающего, потенциально инициируя процедуру импичмента против него из-за его предполагаемой неготовности делегировать формирование коалиции премьер-министру.

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