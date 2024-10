Франция поставляет 12 орудий Цезаря Украине.

Франко-германский оборонный концерн KNDS заключил сделку на поставку гаубиц Caesar через Украину, объявил министр обороны Франции

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну объявил на платформе X, что KNDS, франко-германский оборонный конгломерат, подписал контракт на поставку двенадцати гаубиц Caesar, финансируемых Украиной. Термин "Caesar" обозначает "camion équipé d'un système d'artillerie", что переводится как "грузовик, оснащенный артиллерийской системой". Эта самоходная артиллерийская система способна поражать цели на расстоянии до 55 километров. "Увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности способствует поддержке Украины", - заявил Лекорну. Ранее Франция неоднократно поставляла гаубицы Caesar на Украину.

13:11 Украина: поджог здания ФСБ в Новосибирске, подозревается в индивидуальном акте поджога

Атака на штаб-квартиру российской службы безопасности ФСБ в Новосибирске, сообщенная 3 октября, считается делом рук человека, который поджег здание и погиб в нем, согласно видео, выпущенному военной разведкой Украины. Российские СМИ подтвердили инцидент.

12:34 Россия: взрыв автомобильной бомбы нацелен на "начальника безопасности" завода, директор завода выражает озабоченность

Высокопоставленный чиновник российской оккупированной украинской атомной электростанции в Запорожье был убит в результате взрыва автомобильной бомбы, как подтвердил Служба безопасности Украины. Видео, якобы показывающее взрыв автомобиля, идентифицирует "начальника безопасности" завода Андрея Короткого как цель. Короткого, которого называют "военным преступником", обвиняют в "добровольном сотрудничестве с российскими оккупантами" и в преследовании проукраинских сотрудников на заводе, согласно службе безопасности. Руководство завода, обвиняя в "террористической атаке, организованной Киевом", связывает гибель Короткого с инцидентом. Директор завода Юрий Черничук сожалеет о "беспечном" инциденте, призывая к его последствиям.

12:02 Мунц: армия Путина стремится к доминированию на востоке Украины

После захвата города Вугледар на востоке Украины российская армия продолжит эскалацию давления в регионе, как предсказывает Рейнер Мунц, корреспондент по России. Он объясняет эскалацию назначения ветеранов военного руководства на ключевые позиции Путиным.

11:29 Украина: число погибших военнопленных в российском плену достигло 177

По меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российском плену с момента вторжения на Украину, как сообщает Виктория Цымбалюк, координатор центра по военнопленным в Киеве. Несмотря на то, что фактическое число погибших в российском плену, скорее всего, намного выше, Цымбалюк объясняет это нехваткой международного надзора и неполными записями о смертях военнопленных.

11:00 Украина: российские войска бомбят область Кировоград дронами

Российские войска обстреляли область Кировоград в центральной Украине дронами, как заявил глава военной администрации области Андрей Райковыч в своем Telegram-канале. В результате удара дроном по административному зданию компании в Голованевске были ранены люди.

10:27 Страховой гигант UNIQA официально покидает российский рынок

Австрийский страховой гигант UNIQA завершил продажу своей российской дочерней компании российской Renaissance Life, как объявила компания. Детали стоимости покупки не разглашаются. UNIQA объявила о планах продать свою страховую компанию, совместно с Raiffeisen Bank International (RBI), российской страховой компании Renaissance Life более года назад, тем самым покинув российский рынок.

09:55 Два российских топливных склада охвачены massive пожарами

Зажигательные вещества охватили два российских топливных склада ночью, причинив значительный ущерб. В Воронежской области губернатор Александр Гусев обвинил украинский беспилотник в поджоге. В социальных сетях циркулируют видеоролики, якобы показывающие удар беспилотника, но масштаб причиненного ущерба не может быть определен. В деревне возле Перми в Уральских горах горит топливный танк площадью 10 000 квадратных метров, расследование которого продолжается, несмотря на способность украинских беспилотников покрывать такие расстояния.

09:30 Навальная считает переговоры с Путиным ненужными

Жулия Навальная, жена заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального, считает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным бесполезными. "Нет смысла ничего с ним обсуждать (...). Нам нужно бороться с ним, чтобы однажды восторжествовала справедливость", - заявила она перед Конституционным советом во Франции. "Запад не понимает, что Путин не ждет, пока кто-то придет и поговорит с ним. (...) Ему все равно", - заключила она. Она подчеркнула важность единства и стойкости перед лицом репрессивного режима.

08:58 Украина публикует данные о потерях российских войск

Военное командование Украины опубликовало свежие данные о потерях российских войск на Украине. Данные показывают, что с 24 февраля 2022 года погибли около 657 940 российских солдат, в среднем 1 230 в день. Кроме того, сообщается о разрушении 15 танков, 59 артиллерийских систем и 101 дрона. С начала широкомасштабного вторжения Украина заявляет, что Россия потеряла 8 908 танков, 18 965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16 494 дрона, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским оценкам. Западные оценки указывают на более низкие показатели потерь, хотя они, скорее всего, занижены.

08:09 Украина сообщает о 82 российских атаках на Сумскую областьВ течение последних 24 часов российские войска провели 82 атаки на Сумскую область на северо-востоке Украины, согласно отчету регионального военного управления в Telegram. Атаки привели к ранениям восьми гражданских лиц. В ходе этих атак российские войска якобы использовали минометы, артиллерию, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны. Более десяти общин в Сумской области были затронуты, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Мирополье, Білопілля, Річкивка, Краснопілля, Велика Писаревка, Нова Слобода, Глухів, Шалигине, Есмань и Середина-Буда. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

07:33 Украина открывает первый центр вербовки в ПольшеВоенные чиновники Украины открыли центр вербовки в Польше, как объявило Министерство обороны Украины. "Украинский легион" в Люблине, Польша, стал первым зарубежным центром вербовки украинской армии. План по обучению "Украинского легиона" в Польше был частью соглашения о безопасности, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион беженцев из Украины. По оценкам украинского правительства, в Польше проживает около 300 000 человек призывного возраста из Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, ссылаясь на Wirtualna Polska, что Польша не несет ответственности за вербовку украинских добровольцев, а только за их военную подготовку. Косиняк-Камыш добавил, что количество украинцев, зарегистрированных для этой подготовки, недостаточно. Согласно Министерству обороны Украины, на данный момент получено почти 200 заявок.

06:52 ИСВ: Российские ресурсы для наступления на востоке Украины истощеныВоенное руководство России, возможно, не имеет достаточных людских и материальных ресурсов для поддержания интенсивных наступательных операций в течение неопределенного времени, согласно последнему отчету Института изучения войны (ИСВ). Летнее наступление России было тщательно спланировано военным руководством России в течение нескольких месяцев. Однако ресурсы и резервы, накопленные для этой цели, могли быть значительно истощены за счет затяжных боев предыдущих месяцев, согласно ИСВ. Как ранее предсказывали украинские официальные лица и ИСВ, текущее наступление России на востоке Украины, скорее всего, достигнет своего пика в ближайшие месяцы, или даже недели.

06:12 Зеленский: "Фронт должен быть усилен"Президент Украины Владимир Зеленский хвалит недавний визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев как "значительный". "Теперь речь идет о принятии решений по этим приоритетам", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Зеленский подчеркивает важность полного выполнения всех соглашений о военной поддержке с партнерами Украины. "Фронт должен быть усилен", - заявляет Зеленский, призывая разрешение от союзников на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России. "Все в альянсе осознают необходимость", - говорит Зеленский. Президент также называет противовоздушную оборону приоритетом номер один.

05:35 Украина привлекает инвесторов выставкой стрелкового оружияМинистерство обороны Украины ищет иностранных инвесторов для оружейной промышленности. Для привлечения заинтересованных иностранных партнеров был организован секретный показ оружия в неизвестном месте в Украине, согласно Ukrinform. Заместитель министра Дмитрий Клименков демонстрирует различные украинские оружия, в том числе противотанковую ракетную систему, самоходную артиллерийскую систему, беспилотные взрывные устройства и машины для разминирования. "У нас есть уникальные инновации, которые были проверены и усовершенствованы нашими разработчиками", - говорит Клименков. Министерство обороны Украины, как сообщается, инвестировало в оружейную промышленность четыре миллиарда долларов (3,6 миллиарда евро) и стремится привлечь дальнейшие инвестиции от международных партнеров.

05:10 Москва: сбитый дрон вызвал пожар в пустом нефтяном танкереВ течение ночи российские официальные лица по противовоздушной обороне сообщили о сбитии нескольких украинских дронов в пограничном регионе Воронеж. Один из дронов приземлился на территории нефтехранилища, вызвав пожар в пустом танкере, согласно отчету губернатора Александра Гусева в Telegram. Preliminary investigations suggest no casualties. The information cannot be independently confirmed. Воронеж стал целью украинских атак дронов в последние дни.

02:51 Украинские силы усиливают оборону на востокеГенерал Александр Сирский, командующий украинскими вооруженными силами, приказал усилить оборонительные сооружения в восточной Донецкой области. Российские войска продвигаются вперед в различных секторах восточной Украины. Сирский сообщает в социальных сетях, что он сотрудничает с 25-й Сicheslav Воздушно-десантной бригадой "на одном из важнейших фронтов".

22:22 Туризм в Латвии падает из-за конфликтаЛатвийская газета "Diena" сообщает сегодня, что конфликт России с Украиной влияет на туризм в Латвии. Предприниматели в сфере гостеприимства и Центральное статистическое бюро argue that the war is hindering post-COVID-19 pandemic tourism recovery. Additionally, international visitors view the Baltics as an uncertain and conflict-prone region.

21:40 Швейцария выделяет 1,5 миллиарда франков на восстановление УкраиныШвейцария планирует вложить 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,54 миллиарда евро) в течение четырех лет в проекты по восстановлению Украины, заявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн. Из этих средств 1 миллиард франков будет направлен на украинскую самоуправляемость, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшаяся сумма будет финансировать программы восстановления, в которых будет задействован швейцарский частный сектор, согласно Министерству общин и территориального развития Украины. "Чтобы подчеркнуть нашу приверженность, наш руководитель проекта будет находиться здесь", - заявил Бауманн во время встречи с министром Алексеем Кулебой. Кулеба также упомянул о строительстве домов для более 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине как о приоритетном направлении сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получила систему ПВО Patriot от РумынииСпикер Министерства обороны Румынии Константин Спину подтвердил вчера, что Украина получила систему ПВО Patriot от Бухареста. "Я благодарен каждой стране, которая помогает нам с ПВО, особенно Румынии за ее системы Patriot. Вместе мы можем повысить эффективность обороны - мы можем остановить российские угрозы, совместно нейтрализуя Shahed дроны и ракеты", - уже сказал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Бухарест сначала колебался, но в итоге решил пожертвовать один из своих Патриотов в июне. Правительство Румынии утвердило поставку системы в прошлом месяце.

19:57 Forbes: Газпром стал самой убыточной компанией РоссииРоссийская государственная компания ПАО "Газпром" понесла рекордный чистый убыток в размере 5,5 миллиарда евро в 2023 году, что является первым случаем за 25 лет, согласно бизнес-журналу Forbes. Амурский газоперерабатывающий комплекс, совместное предприятие российской Сибура и китайской Sinopec, заняло второе место в рейтинге самых убыточных компаний России по версии Forbes. Другие компании, вошедшие в пятерку самых убыточных компаний России, включают Ozon (408 миллионов евро чистого убытка), Объединенную авиастроительную корпорацию (326 миллионов евро чистого убытка) и социальную сеть VK (326 миллионов евро чистого убытка).

Европейский Союз может потенциально предоставить дальнейшую поддержку украинской оборонной промышленности, учитывая стратегическое партнерство с Францией и Германией, которые участвуют в производстве и поставках гаубиц Caesar в Украину. Европейский Союз как коллективный орган не комментировал напрямую и не участвовал в конфликтах, упомянутых в тексте. Однако несколько европейских стран, таких как Франция, предоставили военную помощь Украине, в том числе гаубицы Caesar.

