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ПолитикаНовостиФранция

Франция передает Сербии боевые самолеты

Белград планируется подключить к ЕС

 and  Wendy Allen
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Франция передает Сербии боевые самолеты

После агрессии России против Украины сербская надежда на вступление в ЕС, Сербия, не поддерживает санкции Запада против Путина. В отличие от этого, Франция завершает сделку по продаже дюжины современных боевых самолетов правительству Сербии. В Париже эти тайные переговоры воспринимают как тактику, чтобы завоевать расположение Сербии в пользу Европы.

Макрон и лидер Сербии, Вучич, заключили значительную сделку по поставке оружия. Во время визита Макрона в Сербию они подписали сделку на миллиарды евро на двенадцать высокотехнологичных истребителей Rafale. Принимая во внимание исторически прочные связи Сербии с Россией, Макрон говорит о "тактическом сдвиге" Сербии и "шансе для Европы".

Вучич и Макрон подписали соглашение вскоре после прибытия Макрона в Сербию на двухдневный визит. По данным производителя Dassault, документация предусматривает приобретение девяти одноместных и трех двухместных истребителей Rafale к 2029 году. Rafale - это универсальный боевой самолет, способный вести воздушный бой, наносить удары по земле и морю, а также выполнять разведывательные миссии. "Мы рады присоединиться к семье Rafale. Мы благодарны президенту Франции Макрону за возможность приобрести новые Rafale", - заявил Вучич на церемонии подписания.

Приобретение самолетов имеет политические последствия: Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году, но сохраняет тесные отношения с Кремлем несмотря на российское вторжение на Украину. Чиновники ЕС призывают Сербию ввести санкции против Москвы, но Сербия этого не сделала. Макрон описал сделку с Rafale как "значительное изменение" и добавил: "Это знак стратегической адаптации под растущим давлением, демонстрирующий настоящую стратегическую находчивость и возможность для Европы". Продажа Rafale направлена на укрепление "долгосрочного альянса" между Францией и Сербией в рамках более крупной и независимой Европы.

Франция расширяет торговлю с Белградом

До визита Макрона президент Сербии Вучич заявил в интервью, что почти все самолеты ПВО Сербии и все ее боевые самолеты российского производства. Он также подчеркнул необходимость эволюции Сербии, изменения привычек и адаптации своей военной техники к будущим угрозам. Ранее Вучич предложил потратить до трех миллиардов евро на французские многоцелевые боевые самолеты, что подтвердил Dassault. Во время подписания соглашения Вучич упомянул "2,7 миллиарда", но не уточнил валюту.

До визита Макрона французские правительственные источники сообщали, что сделка с Rafale направлена на "привязку" Сербии к Европейскому Союзу. Белград мог бы сделать "стратегический выбор" сотрудничать с государством-членом ЕС, как было предложено. Жан-Ноэль Барро, бывший европейский министр, объяснил, что если Франция не предложила бы современные французские боевые самолеты для замены российских в Сербии, балканская страна стала бы "воротами нестабильности" в Европе и "platform" для "авторитарных режимов" от России до Китая.

Кроме сделки с Rafale, переговоры во время визита Макрона в Сербию, как ожидается, будут включать сотрудничество в области ядерной технологии для гражданских целей. Франция усилила свою торговую активность с Сербией за последние двенадцать лет. Важным моментом является то, что французская компания Vinci руководила реконструкцией международного аэропорта Белграда, а французские компании планируют построить первый метро и современную систему очистки сточных вод в городе.

Несмотря на то, что Сербия, надеющаяся на вступление в ЕС, не поддерживает санкции Запада против России, Франция продолжает укреплять свои связи с Сербией. После визита Макрона Франция и Сербия завершают сделку по продаже дюжины продвинутых истребителей Rafale правительству Сербии.

Эта значительная сделка по поставке оружия между Макроном и лидером Сербии, Вучичем, является еще одним шагом во французском расширении торговли с Белградом, углубляя их долгосрочный альянс и потенциально влияя на стратегические решения Сербии.

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