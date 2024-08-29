- Фракция "Варгон-Бой" выступает за общественное голосование по американской ракетной политике.

Группа, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт из БСВ, выступает за проведение общенационального референдума, санкционированного федеральным указом, по вопросу размещения в Германии американских ракет средней дальности. В предложении просит федеральную администрацию юридически обеспечить проведение этого референдума. Однако получить большинство для этого предложения, скорее всего, будет сложно - БСВ имеет всего десять мест в Бундестаге. Кроме того, референдумы редко предусмотрены в Основном законе, особенно в случаях, подобных этому: переустройство федеральной территории.

Вагенкнехт и ее коллеги из БСВ утверждают, что общественность не участвовала в дискуссиях до объявления на саммите НАТО в июле. Опросы показывают, что значительная часть населения выступает против этих планов, как указано в предложении, полученном немецким пресс-агентством.

Вагенкнехт подчеркивает оппозицию на Востоке

Сама Вагенкнехт решительно возражает против этих планов и сделала это своей политической позицией перед выборами в Тюрингии и Саксонии в воскресенье. "Решения не должны приниматься недемократическим путем, в закрытых помещениях, против воли большинства людей", - заявила председатель БСВ. "Людей нужно спрашивать". В частности, восточногерманское население выступает против этих потенциально опасных ракет, по словам Вагенкнехт. Референдум, по идее, должен состояться примерно в то же время, что и федеральные выборы в 2025 году, согласно предложению.

Референдумы на федеральном уровне по таким вопросам необычны в немецкой парламентской демократии - в отличие от уровня земель. Конституционно возможны ли так называемые консультативные референдумы - фактически голосование как выражение мнения - является предметом дискуссии.

Юридический эксперт выражает сомнения

Юридический эксперт Арне Паутш в статье 2015 года заявил, что для таких референдумов потребуется конституционная поправка из-за их "правового обязательства".

Основной закон упоминает референдумы в статье 29. В нем говорится: "Меры, касающиеся реорганизации федеральной территории, осуществляются федеральным законом, требующим подтверждения референдумом". Кроме того, цель референдума - установить, "имеет ли общественная поддержка предлагаемое изменение государственной принадлежности, указанное в законе". Это может включать в себя scenarios, такие как слияние федеральных земель.

Решение Бундестага о санкционировании общенационального референдума по вопросу размещения американских ракет в Германии, как выступают Вагенкнехт и БСВ, скорее всего, встретит opposition из-за их десяти мест в парламенте и редкости федеральных референдумов. Вагенкнехт подчеркивает отсутствие общественной дискуссии до саммита НАТО и сильную оппозицию, особенно со стороны восточных немцев, утверждая, что референдум должен совпадать с федеральными выборами в 2025 году.

Несмотря на просьбу в предложении о проведении федерального референдума, юридический эксперт Арне Паутш предполагает, что для референдумов может потребоваться конституционная поправка из-за их правового обязательства, как указано в статье 29 Основного закона, которая касается мер по реорганизации федеральной территории и требует подтверждения референдумом.

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