Фракция AfD предлагает Мухасала в качестве потенциального президента Ландтага

В доминирующей группе недавнего ландтага Тюрингии, партии AfD, на предстоящем внеочередном заседании следующей недели будет представлен кандидат на пост председателя парламента. Как было объявлено в среду в Эрфурте, партия AfD выдвинет кандидатуру депутата Вiebке Мухсал на эту должность. Мухсал, уроженка Северного Рейна-Вестфалии, обошла лидера кандидатов от ХДС Марио Войта в своем округе на выборах в ландтаг, получив прямое место. Поскольку партия AfD в Тюрингии является самой влиятельной и признана местным Управлением по защите конституции известной правоэкстремистской группой, она имеет право выдвинуть кандидата на пост председателя в соответствии с парламентскими правилами.

Однако другие парламентские группы отвергают представителя AfD на этой должности. Реакция AfD в случае отказа их кандидата пока неизвестна. Председательствовать на внеочередном заседании будет самый старший член партии AfD, Юрген Треутлер, согласно парламентским правилам. Для получения должности кандидат должен получить большинство голосов в первом и втором турах голосования, то есть больше голосов "за" чем "против". Если это не удастся, другие группы могут выдвинуть кандидатов на последующие туры, требуя простого большинства голосов снова.

В случае ничьей состоятся runoff-выборы между двумя лучшими кандидатами. Победителем станет кандидат с наибольшим числом голосов. Вызывают опасения возможность отказа старшего члена от предложений других партий и возможные судебные разбирательства в Конституционном суде. В среду СДПГ стала последней фракцией, сформированной в новом ландтаге Тюрингии. Шесть членов единогласно проголосовали за депутата Лутца Льебшерера в качестве нового лидера фракции, сменив Маттиаса Хейя, который продолжит работу в фракции, но не будет переизбран.

Во вторник состоялось переизбрание председателя партии AfD в Тюрингии, Бьорна Хокке, а на следующий день - председателя партии ХДС Марио Войта. В четверг BSW избрала Катю Волф в качестве лидера фракции, а в пятницу Левые избрали Кристиана Шафта в качестве лидера фракции. Из-за соотношения большинств формирование правительства в Тюрингии остается сложной задачей. AfD под руководством Бьорна Хокке является самой сильной партией, но ни одна другая партия не хочет формировать коалицию с ней.

ХДС является второй по силе силой, за ней следуют BSW и Левые. СДПГ также получила место в ландтаге, но не получили места Зеленые и СВП. Лидер ХДС Войт стремится к власти под своим руководством. В настоящее время наиболее вероятным сценарием является коалиция ХДС, BSW и СДПГ.

Кандидат партии AfD на пост председателя парламента Вiebке Мухсал сталкивается с отказом других парламентских групп из-за статуса партии AfD как правоэкстремистской. Несмотря на трудности, AfD ожидает большинства голосов за Мухсал на внеочередном заседании следующей недели.

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