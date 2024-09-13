Фонд ООН для Палестины потерял персонал во время военной операции на Западном берегу.

В недавней военной операции в израильском анклаве на Западном берегу реки Иордан сотрудник UNRWA встретил свою смерть. Как заявило UNRWA в пятницу, человек был смертельно ранен снайпером, находившимся на крыше его дома. Это первый подобный случай за более чем десять лет.

Одновременно прошли похороны пяти палестинцев, погибших в результате израильского авиаудара. Четверых мужчин похоронили в Тубасе, а одного - в Тамуне, оба города находятся в северной части Западного берега реки Иордан. Общество Красного полумесяца Палестины сообщило, что авиаудар произошел в среду вечером.

Израильские военные чиновники объявили в пятницу, что их войска провели "сорокачасовую контртеррористическую операцию" в районах Тубаса, Тамуна и Фараа. Они заявили, что ликвидировали "пятерых вооруженных террористов" авиаударом и застрелили шестого после "конфликта с террористом, бросившим взрывчатку".

После отвода израильских войск из Тубаса в четверг вечером официальные похороны палестинцев могли состояться. В пятницу утром улицы Тубаса были заполнены скорбящими и вооруженными палестинскими боевиками. Некоторые демонстрировали зеленый флаг ХАМАС, символ радикальной исламской палестинской организации, в то время как выстрелы прерывали траурные молитвы.

Напряженность в израильской оккупированной палестинской территории усилилась с начала боевых действий между Израилем и радикальной исламской группой ХАМАС в Газе. По данным палестинских источников, более 679 палестинцев на Западном берегу реки Иордан были убиты израильскими солдатами или поселенцами с начала конфликта. По данным Израиля, по меньшей мере 24 израильтянина, в том числе сотрудники безопасности, были убиты в результате палестинских атак в тот же период.

Инцидент, в результате которого был смертельно ранен сотрудник UNRWA, стал первым подобным случаем за более чем десять лет. После отвода израильских войск из Тубаса состоялись похороны пяти палестинцев, погибших в результате авиаудара, которые были отложены из-за продолжавшейся военной операции.

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