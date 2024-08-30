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ПолитикаНовостиФранция

Фон дер Лейен столкнулась с потенциальными неудачами в достижении своей цели увеличения участия женщин.

Урсула фон дер Ляйен выступает за равное распределение полов в своей новой команде, но значительные страны придерживаются противоположных взглядов.

 and  Alex Stellmacher
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Многие государства-члены проигнорировали просьбу Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть мужскую и женскую...
Многие государства-члены проигнорировали просьбу Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть мужскую и женскую кандидатуру.

- Фон дер Лейен столкнулась с потенциальными неудачами в достижении своей цели увеличения участия женщин.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с препятствиями в стремлении к равному гендерному соотношению в своей новой команде лидеров из-за недостаточного сотрудничества со стороны стран-членов. По мере приближения срока выдвижения кандидатур более половины правительств предложили единственного мужского кандидата в состав из 27 членов Коллегии комиссаров, при этом каждой стране разрешено выдвинуть одного комиссара, включая фон дер Ляйен и уже назначенного Высокого представителя по иностранным делам Каю Калласа.

Если номинации останутся без изменений, новый Колледж может оказаться примерно на две трети мужским. В настоящее время 12 из 27 членов Комиссии - женщины. Еврокомиссия насчитывает около 32 000 сотрудников, ответственных за предложение новых законов ЕС и мониторинг исполнения европейских договоров.

Игнорирование желаний Германии

Переизбранный президент фон дер Ляйен просила глав государств и правительств стран ЕС выдвинуть tanto мужчин, как и женщин, чтобы способствовать гендерному балансу в Комиссии, с исключениями для правительств, которые переизбирают своих нынешних комиссаров. Страны, такие как Франция, Венгрия и Латвия, поступили так.

Например, Франция выдвинула внутреннего рынка комиссара Thierry Breton, в то время как Венгрия и Латвия переизбрали комиссара по расширению Oliver Varhelyi и комиссара по торговле Valdis Dombrovskis соответственно. Наконец, Дания объявила, что отправит своего нынешнего министра по развитию сотрудничества, Dan Jørgensen, в качестве нового датского комиссара ЕС в Брюссель, с премьер-министром Mette Frederiksen, оправдывающимся тем, что нет причин стыдиться отсутствия женского кандидата, поскольку Дания в течение многих лет представлялась в Комиссии Маргрете Вестгард.

Болгария является единственной страной, которая публично предложила tanto мужского, как и женского кандидата, указав бывшего министра иностранных дел Ekaterina Sachariewa и бывшего министра окружающей среды Julian Popow. Статус номинаций Италии и Бельгии остается неясным, с ожиданием, что Италия может выдвинуть Raffaele Fitto в качестве нового министра по европейским делам в правительстве премьер-министра Giorgia Meloni.

Гендерный баланс: невозможность?

Раздосадованная этими действиями, фон дер Ляйен считает, что страны-члены не действуют ответственно. Однако она признает, что правительства не обязаны юридически соблюдать ее просьбу о гендерном равенстве. Евродоговор требует, чтобы Комиссия отражала "демографическую и географическую диверсификацию Союза в целом", без явного упоминания гендерного баланса.

Процесс выбора комиссаров является кульминацией заполнения высших политических должностей после европейских выборов в июне. Фон дер Ляйен была переизбрана и избрана президентом могущественного органа вскоре после этого Европейским парламентом. После принятия номинаций от правительств на должности комиссаров и распределения портфелей она все еще может оказать давление, назначив another woman. Члены Комиссии должны выполнять свои обязанности независимо, в то время как их страны обычно стремятся заполучить лучшие позиции со своими кандидатами.

Давление на страны-члены

Недавние сообщения указывают на то, что фон дер Ляйен предложила изменить номинацию нынешнего комиссара Мальты Helena Dalli в обмен на более желанный портфель вместо назначения его Glenn Micallef. Фон дер Ляйен молчит о текущем процессе выбора, а ее представители подтверждают только, что она общается с назначенными кандидатами и, скорее всего, назначит портфели к 11 сентября. Впервые будут комиссары, отвечающие за такие темы, как оборона и жилье.

Риск ущерба репутации

Итальянский эксперт по праву ЕС Alberto Alemanno предупредил, что в основном мужская Комиссия может подорвать авторитет президента Еврокомиссии. Он посоветовал фон дер Ляйен выразить свое недовольство национальным столицам и потребовать немедленных новых списков кандидатов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб своей собственной репутации и репутации ЕС.

По словам Alemanno, слабые мужские кандидаты могут столкнуться с трудностями в получении одобрения от Европейского парламента. Это заставит правительства выдвинуть новых кандидатов, что может задержать начало новой Комиссии в геополитически значимый период. Новая комиссия под руководством фон дер Ляйен начнет работу 1 ноября, всего за несколько дней до президентских выборов в США.

Несмотря на просьбы президента фон дер Ляйен о гендерном балансе в Комиссии, страны, такие как Франция, предложили только мужских кандидатов, что может привести к потенциальному дисбалансу. Если номинации останутся такими, как есть, новый Колледж комиссаров может оказаться на две трети мужским, что противоречит усилиям ЕС по достижению гендерного равенства.

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