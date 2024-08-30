- Флорида приговаривает к смертной казни 57-летнего преступника

В штате Флорида, США, 57-летний заключенный был приговорен к смертной казни. Исполнение приговора состоялось в четверг в 6:15 вечера, как объявило Министерство исправительных учреждений Флориды. Мужчина был признан виновным в 1995 году за убийство и изнасилование.

В 1994 году он был признан виновным в убийстве 18-летней студентки колледжа и неоднократном изнасиловании ее 21-летней сестры в лесу Флориды, согласно документам суда.

Братья столкнулись с ужасающей ситуацией во время кемпинга

По данным Верховного суда Флориды, мужчина и человек, выдававший себя за его брата, якобы встретили братьев на кемпинге в феврале 1994 года. Во время прогулки мужчина жестоко перерезал горло 18-летней девушке и неоднократно наносил удары по голове. Затем он подверг 21-летнюю девушку множеству жестоких действий в ту ночь и продолжил на следующее утро.

Мужчина был приговорен к смертной казни в 1995 году. Его сообщник, как сообщается, получил пожизненное заключение.

Губернатор Флориды-республиканец Рон ДеСантис санкционировал исполнение приговора в июле. Согласно Центру информации о смертной казни, в США в 2024 году было проведено 13 executions, и это была первая в этом году во Флориде.

Заключенный, казненный во Флориде, первоначально был обвинен в преступлениях, совершенных в лесу Флориды. После осуждения он был приговорен к смертной казни и отбывал наказание в тюрьме Флориды.

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