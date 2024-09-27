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Финляндия объявляет о создании форпоста НАТО вблизи российской границы

 and  Ksenia Johnson
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Финляндия объявляет о создании форпоста НАТО вблизи российской границы

Финляндия объявила о создании центра помощи командования НАТО в Миккели, расположенном примерно в 200 километрах от границы с Россией. Через 18 месяцев после вступления Финляндии в НАТО это действие служит "сигналом России о том, что мы полноценный член НАТО, и что НАТО имеет важное значение для обороны Финляндии", заявил министр обороны Антти Хакканен в пятницу.

Согласно плану, штаб-квартира будущих сухопутных сил НАТО в Северной Европе будет размещена в Миккели, где будет размещено значительное количество персонала из разных стран. Хакканен подчеркнул, что командование сухопутных войск Финляндии уже расположено в Миккели. "Размещая их рядом, мы добиваемся наиболее оптимального сотрудничества между финским и командованием операций НАТО", - добавил он.

В июне главные военные руководители НАТО также поддержали развертывание ротационных передовых сухопутных сил (ПСС), сосредоточенных на защите восточного фронта, в Финляндии. Точный график этого развертывания будет объявлен позднее, сообщил Хакканен.

Исторически нейтральная Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что было спровоцировано конфликтом России с Украиной.

Установка штаб-квартиры сухопутных сил НАТО в Северной Европе в Миккели является признаком более тесного сотрудничества между Финляндией и НАТО. Этот шаг, а также потенциальное развертывание передовых сухопутных сил НАТО подчеркивают приверженность Финляндии к укреплению своих оборонительных возможностей как полноценного члена НАТО.

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